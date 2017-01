La comarca cuenta con 34 chalecos antibalas para 103 policías locales

Con patrullas en muchas ocasiones de un solo policía y sin Comisaría ni Cuartel de la Guardia Civil en el que apoyarse, la sensación de inseguridad es clara en el cuerpo de la Policía Local de Vilanova. Es uno de los municipios que menos protegidos tiene a sus agentes, que solo cuentan con dos chalecos antibalas pero “son ya muy antiguos”.

Este año está previsto que el Concello renueve los uniformes y hay una partida para ello, pero no se incluye la compra de ningún chaleco. “Estamos en nivel 4 de alerta por terrorismo”, recuerdan desde la plantilla vilanovesa.

No es la única localidad en el que la plantilla protesta por este motivo. En Vilagarcía, la plantilla lamenta que su seguridad está “en risco”. Y es que la docena de chalecos que existen en las dependencias municipales ni siquiera dan, según explicaron en un comunicado hace unos días, para “cubrir as necesidades de turnos en determinados servizos ou dispositivos especiais, aínda tendo en conta a escaseza de persoal”.

A este problema se suma otro que también plantean en el cuerpo vilanovés: Las diferentes tallas que hay entre los efectivos del cuerpo, por lo que al no ajustarse los dispositivos, además de incómodo, dicen, “supoñen unha falta de hixiene polo suor que producen, especialmente en época estival”, aseguran los trabajadores de Vilagarcía, que reclaman chalecos individuales para todos.

Peor es el caso de las mujeres que forman parte de la plantilla de la Policía Local de Vilagarcía, que no cuentan con ningún chaleco adaptado a su anatomía.

En otros municipios, las agentes ni siquiera se tienen que preocupar de ese problema, ya que directamente no existe ningún chaleco antibalas en la oficina de la Policía Local. Es el caso de Meaño.

Tampoco en A Illa cuentan con chalecos antibalas, aunque en este municipio la Policía Local no tiene armas y desde la plantilla reconocen que en estos momentos la lucha se encuentra en incrementar el personal. Las previsiones son que este año cuenten con un agente más, pasando a ser tres.

En el conjunto de la comarca existen 34 chalecos antibalas para un total de 105 policías locales.

“La gente piensa que solo estamos para regular el tráfico, pero no es así”

Francisco Noya es el único policía local de la comarca que cuenta con un chaleco antibalas comprado con sus propios medios. Una decisión que tomó para aumentar su protección. “Aquí en las intervenciones solemos estar dos, hay cazadores, casos de violencia de género... No tenemos Cuartel ni Comisaría y además en la Guardia Civil también se están quedando sin gente, por lo que los primeros que llegamos a los sitios y, a veces los únicos, somos nosotros”.

Por ello, en abril del año pasado se hizo con este dispositivo protector. “Al principio me resultaba un poco incómodo pero ahora el día que no me lo pongo me parece que me falta algo”, reconoce este agente municipal vilanovés.

Noya reivindica la funcionalidad de estos chalecos y la evolución que ha sufrido el trabajo de la Policía Local en los tiempos actuales. “La gente piensa que estamos aquí solo para regular el tráfico, pero no saben que tenemos que ir a peleas, que estamos ahí cuando hay casos de violencia de género”, asegura.

entre 800 y 900 euros

La compra de un chaleco antibalas no está al alcance de cualquiera. El precio ronda los 800 o 900 euros. Noya aprovechó un pedido de la Guardia Civil para hacerse con uno por 500 euros. Además, así pudo coger uno de su talla, ya que los dos que hay en el Concello son colectivos. “No está de más, me hace el servicio. Ya no es solo por el tiro o la puñalada, sino para reducir un golpe o una caída”, señala.