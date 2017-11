Comercios, locales y colegios se implican en los actos del 25-N

Comercios, locales hosteleros, institutos y colegios se implican en la campaña contra la violencia de género que promueve el Concello de Vilagarcía, a través del Consello Local da Muller y del área de Igualdade que dirige Tania García. Los actos fueron presentados ayer, en una comparecencia a las puertas del Concello, que ya tiene en su fachada el cartel reivindicativo.

Todas las entidades participativas colaborarán en teñir de negro Vilagarcía, que se suma así a la campaña autonómica de la que forman parte 74 concellos y tres diputaciones.

El acto central será el viernes 24, cuando se celebrará la lectura del manifiesto elaborado por el Consello Local da Muller y que estará amenizado por la música de As Bulideiras y el baile de los alumnos de A Lomba.

Los organizadores piden a los asistentes que acudan vestidos de negro. El actos erá a las 12 en la Praza da Concello y contará con la asistencia de 1.700 escolares, que antes realizarán una “andaina” reivindicativa, con salida desde la Praza da II República y destino Ravella.

Los centros públicos y las asociaciones que colaboran con esta iniciativa, elaborada desde el área de Igualdade, también colgarán en sus puertas la cartelería, con distintos lemas de rechazo a la violencia machista, y que hacen hincapié sobre las diversas formas de agresión que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo.

No es la única actividad que se llevará a cabo en el municipio con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género. Así, el cineclub Ádega proyectará la película “O Sono”, el sábado 25 a las nueve de la noche. La asociación “XTodas” también está diseñando una acción específica.

Una lacra

La concejala de Igualdade, Tania García Sanmartín, instó a toda la ciudadanía a seguir colaborando con los actos contra la violencia de género ya que “as mulleres representan á metade da poboación. Non podemos permitir esta lacra”. l