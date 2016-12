La compra de Eptisa por un grupo chino deja en el aire el Plan Xeral

El desconcierto reinaba ayer en Ravella ante una nueva noticia que echa por tierra los planes del gobierno local de iniciar los trámites para la aprobación inicial del Plan Xeral de Ordenación Municipal. El primer paso para era la convocatoria de una reunión con los grupos de la oposición, el ejecutivo, los técnicos municipales y los de la empresa redactora. El encuentro, que tenía como objetivo crear una comisión de seguimiento para alegaciones y propuestas, se celebró ayer, pero ni el orden del día fue el previsto ni acudió ningún representante de Eptisa.

Y es que los trabajadores de la firma redactora comunicaron el miércoles al alcalde que no iban a acudir ante un nuevo escenario empresarial. Un grupo chino se hizo en septiembre con el control de Eptisa y hace unos días comenzó a ejecutarse el ERE anunciado y que deja reducido a la “mínima expresión”, en palabras del alcalde, el equipo que se encargaba de la redacción del PXOM de Vilagarcía.

Ante esta situación, que el propio Varela define como “grave y seria”, y que afecta a más concellos como Gondomar o Nigrán, el primer paso que se hará desde Ravella es ponerse en contacto con los nuevos propietarios de Eptisa.

La Xunta de Goberno Local aprobará el lunes enviar una comunicación a JSTI para que digan si quieren continuar con los trabajos de revisión del PXOM. Aunque la visión del alcalde es pesimista en este sentido, en primer lugar porque todavía no tienen ninguna información oficial sobre la compra de Eptisa, cuando hay un contrato firmado con la firma desde hace ocho años, y en segundo porque el peso de los despidos está recayendo precisamente sobre el área de planeamiento.

Por ello, en Ravella ya están preparados para el peor de los escenarios, aunque Varela insiste en la necesidad de ser “prudentes”.

Así, en el caso de que JSTI comunique que no continuará con la revisión, el proceso saldría de nuevo a licitación, y la nueva adjudicataria tendría que ponerse al día del documento lo que, irremediablemente, supondría un nuevo parón para una revisión que lleva ocho años en marcha.

En el caso de que los nuevos propietarios de Eptisa decidan seguir adelante con el trabajo realizado, Varela también tiene claro que tendrán que explicar las condiciones en las que lo van a hacer ya que, señala, “no es lo mismo que dediquen cinco personas a una y las bases del pliego señalan que debe ser un equipo multidisciplinar”.

En cualquier caso, el ejecutivo también es consciente de que los plazos de revisión del Plan Xeral no están marcados explícitamente y que en el retraso en Vilagarcía también influyó la voluntad política. “La empresa también nos puede decir que entregó el documento a finales de 2013 y preguntar qué se hizo desde entonces hasta 2015”, señala Alberto Varela.

Por ello, ahora están a la espera de la respuesta de la empresa a la que, asegura el alcalde, no se le va a dar mucho margen “porque ya llevamos ocho años con la revisión y todavía no conseguimos llegar a la aprobación inicial”, asegura Varela.

Aunque la noticia cogió por sorpresa al ejecutivo socialista, la maquinaria del Concello ya está en marcha y la secretaria se encuentra analizando las consecuencias jurídicas del nuevo escenario. Los servicios jurídicos municipales también tendrán que determinar, llegado el momento, si existe responsabilidad patrimonial. “Este nuevo escenario nos coloca en una situación de incertidumbre”, reconoce el regidor socialista.