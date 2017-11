El Concello abre el plazo para solicitar las ayudas de emergencia al pago del IBI

El Cocnello abre el plazo para solicitar las ayudas al pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. El Boletín Oficial da Provincia publicó ayer la aprobación definitiva de la Ordenanza de Axudas dentro do Programa de Inserción Social, que se modificó para recoger estas bonificaciones.

Es el último paso para la tramitación de la ayuda que, inciden desde el Concello, “foi creada polo executivo socialista co obxectivo de apoiar ás familias con menos ingresos ou que atravesan unha situación económica complicada a afrontar o pago do recibo da Contribución”.

La bonificación puede solicitarse desde hoy mismo y llega a cubrir hasta el 80 por ciento del importe del recibo, hasta un máximo de 250 euros. Las ayudas se concederán en función del nivel de ingresos y el indicador que se tomará de referencia será el Iprem de 2017.

Además del criterio económico, los requisitos que deben cumplir para acceder a las ayudas son que el inmueble que da origen al recibo tiene que ser la vivienda de residencia y estar en el municipio de Vilagarcía. Solo se subvencionará el pago de un recibo al año, salvo casos de “urgencia”. Las solicitudes deben presentarse en Servizos Sociais, acreditando el pago del recibo.

Creación de empresas

Por otra parte, el Concello de Vilagarcía subvencionó este año la puesta en marcha de 21 proyectos empresariales en el municipio, a través de la línea de Axudas Municipais á Creación de Empresas, convocada por Promoción Económica. La suma total de los fondos distribuidos entre los beneficarios de los ayudas asciende a 38.536,77 euros. La temática de los nuevos negocios abarca una amplia gama de sectores, desde el comercio a la agricultura o la enseñanza. A la convocatoria se presentaron 27 iniciativas. Seis no cumplían las bases.