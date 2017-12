El Concello adjudica la concesión de Radio Valga por 15 años

El Concello de Valga adjudicó el contrato de gestión indirecta del servicio de la emisora municipal Radio Valga, en la modalidad de concesión administrativa, a Héctor Bermúdez Touceda. Fuentes municipales señalaron que la suya fue la única oferta presentada al concurso convocado después de que el Pleno aprobase, el 14 de septiembre, el expediente de contratación. La duración del contrato será de 15 años “podendo prorrogarse por anualidades sen que o total poida superar o prazo de vinte anos”. Bermúdez Touceda cuenta con 17 años de experiencia en Radio Valga, los cinco primeros como locutor y los 12 restantes en la gestión de la emisora como director, “polo que está acreditada a súa capacidade para seguir desenvolvendo as mesmas funcións. Ademais, coñece a realidade do Concello, da poboación local e do tecido comercial de Valga”, según el Concello. l