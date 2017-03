El Concello llega a un acuerdo para poner en marcha en mayo la línea de bus al Hospital

Las negociaciones iniciadas hace unos meses entre el gobierno local y la empresa de transportes Benito Abalo han dado por fin sus frutos. Vilagarcía contará con una línea regular de bus desde el centro urbano al Hospital do Salnés, un servicio demandado desde hace años y que resolvería en parte el problema de aparcamientos que existe en torno al centro sanitario de Ande. En principio, y si todo sale según lo previsto, la línea de bus empezaría a funcionar a partir del mes de mayo y Benito Abalo destina para este servicio un microbús rotulado para tal fin.

La frecuencia de los trayectos será de cinco al día, todos ellos por la mañana, de lunes a viernes. Los horarios aún están por determinar, dado que el gobierno y la empresa concesionaria tienen previsto una reunión con responsables de la Xunta de Personal del Hospital para determinar en qué tramos horarios hay mayor frecuencia de visitas al centro de Ande. En función de esa información se establecerían los horarios de los viajes.

Lo que ya está más o menos definido es el coste de los viajes. Cada uno será de 1,35 euros y, en función de como vaya funcionando con el paso de los meses, el Concello no descarta habilitar “bonos” para que sean más rentables para los usuarios.

La idea del gobierno local es que el servicio no solo favorezca a los miles de usuarios del Hospital Comarcal, sino también a sus trabajadores, así como a los vecinos que viven en los alrededores de la avenida de Rubiáns.

La línea de bus específica partirá de la Estación de Autobuses, en A Escardia, y hará parada en el apeadero de O Cavadelo, conectando así con los autobuses de Pereira que hacen la línea de transporte urbano Carril-Vilagarcía-Vilaxoán.

aportación municipal

El gobierno local ha reservado una partida de 25.000 euros en el Presupuesto de 2017 para la puesta en marcha de este servicio que, parece, será realidad en mayo una vez que entren en vigor las cuentas y que se firme el convenio con Benito Abalo. El ejecutivo socialista que preside Alberto Varela entiende que el transporte al Hospital es una demanda histórica de los vilagarcianos, de ahí que se decidiera reservar una importante cantidad para tal finalidad. No obstante desde Ravella entienden que desde la Xunta de Galicia también deberían implicarse en la puesta en marcha de este servicio. Dicen desde el Concello que el gobierno local insistirá ante la administración autonómica para que también ponga su grano de arena en el desarrollo de esta línea de autobuses.

Tanto desde el Concello como desde la empresa confían en que un año sea más que suficiente para evaluar la marcha del servicio y, en función de los resultados, decidir si se incrementan los trayectos establecidos en un inicio, si se modifican los horarios, si se establecen los bonos o, por el contrario, si se deja todo como está. n