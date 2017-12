El Concello nombrará Hijo Adoptivo a Plácido Castro y prepara tres plenos este mes

El Concello de Cambados nombrará Hijo Adoptivo del municipio a Plácido Castro, escritor, traductor y periodista nacido en Corcubión en 1902 y fallecido en 1967 en la villa cambadesa, con la que estuvo ligado una buena parte de su vida y en la que realizó diversas actividades culturales.

El edil de Cultura, Víctor Caamaño, explicaba ayer que habían intentado llevar el nombramiento a la anterior sesión plenaria, pero no fue posible por los plazos necesarios en la elaboración del expediente que argumenta el nombramiento, una de las máximas distinciones concedidas por el Ayuntamiento.

Cambados podría celebrar así este mes de diciembre hasta tres sesiones plenarias: La de esta declaración, la ordinaria del mes y la extraordinaria que solicita y fuerza el PP para pedir a la alcaldesa el cese de las competencias y retribución del edil de Economía, Xurxo Charlín.

A este respecto, los grupos guardaban ayer silencio. La regidora indicó que cumplirá con la convocatoria del Pleno, estudiando programar todas las sesiones el mismo día para mayor agilidad. Desde el Concello, no obstante, recalcan que no es competencia de un Pleno, sino de la Alcaldía, el cese o no de las atribuciones delegadas en cada edil. Por su parte, José Ramón Abal, enfrentado con Charlín en la crisis del cuatripartito y con voto clave en esta cuestión, también declinaba ayer hacer declaraciones al respecto, al menos hasta regresar a Cambados de sus compromisos fuera por Enoturismo, y poder estudiar al detalle la situación. l