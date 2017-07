El Concello reduce a 90 minutos la franja horaria máxima en zona azul

La franja horaria máxima para aparcar gratuitamente en la zona azul es finalmente de noventa minutos y no de dos horas como había anunciado el Concello inicialmente. Con esta reducción se logrará una mayor rotación de los vehículos en el centro de Sanxenxo y Portonovo entre las 9 y las 21 horas, tiempo de funcionamiento de este sistema .

La medida que lleva en funcionamiento apenas una semana en la Avenida de Madrid, el Paseo de Silgar y la calle Luis Vidal Rocha ya ha comenzado a dar sus resultados. “Se puede encontrar aparcamiento en calles que en estas fechas normalmente los conductores tenían que estar dando vueltas y vueltas hasta aparcar”, apuntan fuentes municipales.

En cualquier caso, el gobierno es consciente que los beneficios se irán notando poco a poco, entre otras razones porque hay que generar “cultura de zona azul” en Sanxenxo. El Concello defiende la puesta en marcha de esta medida ante la “falta de aparcamiento y el abuso de vehículos estacionados durante días y semanas en una misma plaza”. Reconoce que se ha puesto en marcha en “muy poco tiempo”, pero también señala que ha demostrado sobradamente su eficacia en cientos de ciudades de España. En estas fechas Sanxenxo se convierte en la tercera ciudad de Galicia en población, superando ampliamente las 100.000 personas y eso sin contar los miles de vehículos que se desplazan a las playas durante el día. Se calcula que cada 100 plazas de aparcamiento en una ciudad sin zona azul, estacionan un máximo de 150 vehículos. Si por el contrario la ciudad dispone de aparcamiento regulado, por cada 100 plazas podrán aparcar hasta 500 vehículos.

Otra de las ventajas de esta medida que resalta el gobierno es la mejora del comercio local de proximidad. “Cuando no existe zona azul suele ocurrir que a las 10 de la mañana, cuando abre el comercio, las plazas de aparcamiento ya están ocupadas y muy pocas de ellas tendrán rotación a lo largo del día. Situación que beneficia a las grandes superficies”, apunta.

El gobierno recuerda la reordenación de tráfico realizados en 1999 en durante el primer mes de gobierno de Telmo Martín eliminando el doble sentido de circulación en Silgar, la avenida de Madrid, Luis Vidal Rocha, Avenida da Mariña, Ourense, entre otras calles de la villa de Sanxenxo y Portonovo. “Todos esos cambios mejoraron la circulación y permitieron la humanización de las villas con la ampliación de aceras. Entonces, como ahora, no necesitamos ningún informe técnico para avalar unos cambios que son de sentido común", apuntan en un comunicado desde el gobierno. l