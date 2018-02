El Concello ultima el informe técnico para desbloquear la reforma de Praza de España

El Concello de Vilagarcía ultima el informe técnico para dar respuesta a las alegaciones presentadas por la empresa que, en teoría, debe encargarse de las obras de mejora de la zona ajardinada de Praza de España, en pleno centro de la ciudad.

Así pues se prevé que en unos días pueda conocerse el resultado de esas alegaciones y determinar así si la empresa que en su día se hizo cargo de los trabajos de mejora tendrá que asumir también los desperfectos, como apuntaron en más de una ocasión desde Ravella.

Las obras para arreglar los desperfectos de Praza de España serán financiadas con cargo al aval que, en su día, depositó la empresa adjudicataria. Los principales problemas radican, sobre todo, en las zonas verdes y en el sistema de riego que se llevó a cabo en su día y que no responde a las necesidades del entorno. Lo que ocurre desde la realización de estos trabajos es que en los meses de sequía el césped se seca completamente, dado que el sistema de regado planteado inicialmente no ha funcionado. De hecho en el proyecto inicial firmado con la empresa esta, según el Concello, se había comprometido al mantenimiento de toda la zona ajardinada. No fue así. De ahí que ahora haya que arreglarlo.