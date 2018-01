La concesionaria del VaiBike debe 18.000 euros a Ravella desde el inicio del servicio

El servicio de préstamo de bicicletas de Vilagarcía, el VaiBike, está en el ojo del huracán. La empresa concesionaria, la alicantina “La Bici”, debe más de 18.000 euros a las arcas municipales en concepto de las tarifas que, mensualmente, debería ingresar en el Concello por la prestación del citado servicio. La cuestión es que la firma alicantina “La Bici Bicicletas Públicas S.L.” no ha abonado las cuotas que le correspondían, en cumplimiento del contrato firmado en su día, desde el inicio mismo del servicio.

Cabe recordar que la empresa cogió las riendas del “VaiBike” en julio de 2016 tras la decisión del gobierno socialista de Alberto Varela de recuperar un servicio que se puso en marcha durante el ejecutivo bipartito PSOE-BNG y que el Partido Popular de Tomás Fole eliminó por “falta de rentabilidad”.

Bajo el amparo de su “modelo de ciudad” los socialistas apostaron por recuperar este servicio sacándolo a concesión. Por unanimidad de la Xerencia de Urbanismo el contrato, que asciende a 235.950 euros, se le adjudicó por un período de cuatro años a la empresa alicantina “La Bici”. En el citado contrato se especificaron una serie de cláusulas entre las cuales figura la de la obligación de la empresa de ingresar las tarifas recaudadas mes a mes en las arcas municipales.



Las cifras

Del incumplimiento del contrato firmado en su día entre “La Bici” y el Concello de Vilagarcía se da cuenta en el marco de una de las últimas Xuntas de Goberno Local. De hecho es este órgano el que acuerda requerir de forma inmediata a la empresa alicantina la cantidad exacta de 18.020 euros.

De forma desglosada la firma concesionaria del servicio de préstamo de bicicletas debe un total de 3.433 euros del período de julio a agosto de 2016; 8.580 euros del tiempo que va desde septiembre de 2016 a junio de 2017; 3.433 euros de julio a agosto de 2017 y un total de 2.547 euros correspondientes al período que va de septiembre a noviembre de 2017.

Además de advertirle de que la deuda contraída debe saldarse desde el Concello comunican a la empresa adjudicataria que las facturas que tienen pendientes de pago no se abonarán hasta que se realice el ingreso de los citados 18.020 euros.



Las fechas

Teniendo en cuenta que el servicio del “VaiBike” se presentó de forma oficial a la ciudadanía en julio de 2016 la firma concesionaria no habría pagado ni una sola de las tarifas que consensuaron en el contrato. Bien es cierto que la empresa alicantina fue una de las que, desde el primer momento y pese a la distancia que hay hasta Vilagarcía, se interesó por hacerse cargo de un sistema de préstamo que el Partido Socialista quería recuperar sí o sí durante su mandato. Tras las negociaciones pertinentes y tras pasar por la Xerencia de Urbanismo (es un servicio enmarcado en esta área municipal) se determinó que la mejor oferta era la que presentaba “La Bici”, que ahora parece incumplir su parte del contrato.