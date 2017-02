La crisis, Urdangarín y Rajoy se van de Carnaval

La crisis y los recortes se fueron de fiesta. Las comparsas que recalaron ayer en el Auditorio se permitieron ayer reírse de sus políticos y, sobre todo, de las políticas que los dejan a dos velas, y lo hicieron, como es costumbre, cargados de ingenio y de ganas.



Y eso que algunos, como los de Leña Verde, de O Grove, tuvieran una noche de celebración tras la victoria en el festival meco. Eso no les impidió actuar con la misma fuerza y sin un gramo menos de ironía en el evento vilagarciano en el que, cabe recordar, no hay premio aunque sí una ayuda por participación de trescientos euros.



Este año hubo menos comparsas que en ediciones pero no menos fiesta. El público contribuyó y algunos, aunque no muchos, acudieron disfrazados para empaparse de ambiente carnavalesco.



Sobre el escenario vieron pasar a los rostros más asiduos del telediario como Mariano Rajoy, al que la ANPA de Carril recordó su pasado reciente como “hombre del tiempo”; Pablo Iglesias, que revivió su particular Vista Alegre en el Auditorio y, como no, Pedro Sánchez, convertido en mártir para la ocasión.



El capítulo de sucesos estuvo cubierto por Urdangarín. “Que cariña de santo, parecías bo rapaz”, le cantaron Os Trancheiros, que pusieron el toque local con su “Bye bye Tomás”.



Entre los ritmos hubo variedad. Desde los que apostaron por el tradicional pasodoble a versiones de Pimpinela, Shakira, Luis Fonsi o Ráfaga, entre otros. Mañana, si no hay cambios, seguirá la fiesta con el desfile.