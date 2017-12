La Diputación aprueba su Plan de Igualdade, pionero en toda España

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, presentó ayer el que es el primer Plan de Igualdade de la administración provincial. El plan, según informó Silva, se “trata do primeiro dunha administración pública española que se elaborou en base a unha auditoría laboral de xénero, que contén un análise exhaustivo da área salarial do personal baixo a perspectiva de xénero, cumprindo os termos establecidos en todas as recomendacións”.

El pasado 17 de octubre se llevó a la Mesa do Congreso una propuesta para la inclusión de la auditoría laboral de género con la finalidad de desarrollar el compromiso de transparencia salarial establecido en la recomendación de la Comisión Europea del 7 de marzo de 2014. Estas cuestiones, llevadas al Congreso de los Diputados hace dos meses, “xa as tiñamos contemplado antes, polo que somos a primeira administración española en elaborar un Plan de Igualdade en base a esta auditoría”, refrendó Silva

A mayores la presidenta de la Diputación destacó que el citado Plan de Igualdade contiene todas las medidas que contempla el Pacto de Estado en materia laboral y que se aprobó recientemente, así como las medidas que el Senado recogió contra las violencias machistas.

Para elaborar este Plan se realizó un estudio en profundidad de los distintos servicios de la institución. Se extrajo de este análisis que el 60 % de la plantilla es femenina y que la representación de mujeres en puestos de toma de decisiones es mayor que en otras administraciones.

Cabe destacar que el estudio previo al Plan pone de manifiesto que aún existen puestos de trabajo que no tienen contemplado el lenguaje inclusivo e no sexista en sus denominaciones. El Plan contempla la revisión completa y la inclusión del lenguaje inclusivo en todos estos aspectos. El Plan está llamado a eliminar los obstáculos que puedan promover cualquier tipo de discriminación de género, así como ofrecer condiciones de igualdad en todos los ámbitos laborales.

Así pues, y con la idea de cumplir los objetivos previstos, Carmela Silva destacó que el Plan “leva asignadas milleiros de actividades, soamento o listado ten preto dunha trintena de páxinas”. Silva apunta que “isto nos está a converter nunha administración referente en materia de igualdade no conxunto do Estado”. l