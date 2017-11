La Diputación confirma los fondos para la pista de Os Duráns y Ravella pospone su ejecución

El gobierno local de Vilagarcía continúa en la búsqueda de una solución que permita invertir los 50.000 euros que la Diputación de Pontevedra acaba de confirmar para equipamientos deportivos en la localidad. Concretamente la partida ratificada ayer por resolución presidencial era la reservada para la pista polideportiva del barrio de Os Duráns que, aún a día de hoy, sigue teniendo a numerosos vecinos en contra del emplazamiento planteado hace meses desde Ravella.

Ante tal oposición el Concello reconoce que de momento no hay opciones de otro emplazamiento para la citada pista polideportiva y que, por lo tanto, a la espera de buscar una solución la única alternativa es posponer las obras. Según lo reseñado por Ravella la ejecución de los 50.000 euros concedidos por la Diputación dentro del Plan Concellos podrá realizarse hasta diciembre de 2018. Por lo tanto el ejecutivo socialista en Ravella considera que todavía hay margen de negociación.

Así las cosas, en caso de que finalmente no se encuentre una parcela que contente a la mayor parte del barrio (lo que parece que resulta sumamente complicado actualmente) el Concello no descarta solicitar un cambio de finalidad de la subvención. Una fórmula que ya utilizó nada más coger las riendas de Ravella tras ganar el PSOE la Alcaldía cuando solicitó el cambio de finalidad de los fondos que Tomás Fole había solicitado para equipaciones de juegos en el Alobre y en la playa.

Desde el gobierno señalan que la última posibilidad es la de cambiar de ubicación la pista deportiva que había proyectada para Os Duráns alegando en este sentido que hay otras zonas del municipio interesadas en la misma.

A mayores de los 50.000 aprobados para el proyecto de pista polideportiva de Os Duráns la administración provincial también ratificó una partida de 37.583 euros para la demolición de la estructura de hormigón en la calle Almirante Fontán, ubicada en Vilaxoán.