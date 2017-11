Las distintas áreas de Ravella trabajan en el listado de propuestas para el Presupuesto

Los diferentes departamentos y concellerías de Vilagarcía están ya trabajando en la elaboración del documento económico más importante para el año 2018, el Presupuesto. Es por ello que los responsables de las diferentes áreas ya están recogiendo información sobre las necesidades que acusan para que estas puedan verse reflejadas en el informe económico. Cabe recordar que la reformulación de las tasas todavía no ha sido aprobada de forma definitiva y son fuentes municipales las que señalan que, por ello, no se puede confeccionar de todo el documento de los Presupuestos.

Una vez que se recojan las cuestiones que aporten las diferentes concejalías será cuando se celebrará una reunión conjunta entre los miembros del Gobierno para llegar a un acuerdo de confección del informe final.

Cabe recordar que el PSOE está en minoría y que, por lo tanto, necesita de al menos tres apoyos para poder sacar adelante su propuesta económica. El primer año el equipo de Alberto Varela recurrió a una fórmula apta para aquellos concellos sometidos al Plan de Ajuste, y aprobó sus primeras cuentas municipales en la Xunta de Goberno Local. El año pasado, el segundo de gobierno, optó por negociar con los dos ediles del BNG y con el entonces díscolo de EU y ahora edil no adscrito, Miguel Alves, para aprobar el Presupuesto. Una fórmula que podría volver a repetir de nuevo en esta ocasión.

Eso sí, hasta que las cuentas no estén listas el resto de los grupos de la Corporación no podrán hacer sus aportaciones concretas al citado e importante documento económico. l