Una docena de colectivos piden la retirada de los símbolos franquistas en Cesures

Una docena de colectivos agrupados en Iniciativa Galega pola Memoria exigieron ayer en Pontecesures la eliminación de la simbología franquista, “que corenta anos despois do fin da ditadura pervive” en Galicia.

El colectivo escogió este municipio para “denunciar a burla do alcalde popular, José Manuel Vidal, se someter á consulta da veciñanza a súa obriga de eliminar un escudo falanxista dunha fonte pública”.

La edil del BNG de Cesures, Cecilia Tarela, fue la primera en intervenir como promotora de la iniciativa para recordar los pasos dados “pola oposición na reivindicación da eliminación da simboloxía antidemocrática”.

Al finalizar el acto, los representantes de los colectivos de la IGM compartieron una comida de confraternidad y celebraron una reunión para renovar su compromiso “de seguir loitando para a erradicación total do franquismo no noso país”, aseguran.

La Iniciativa Galega pola Memoria es un colectivo que pretende servir como punto de encuentro de las asociaciones memorialísticas. l