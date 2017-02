La dualidad de leyes retrasa las multas a los pubs por exceder el horario de cierre

Una ley estatal, la “Mordaza”, y otra autonómica, la de Emprendemento, muestran una diferente visión a la hora de establecer a quién compete el régimen sancionador de los incumplimientos normativos de los establecimientos hosteleros. Un problema que provoca importantes retrasos a la hora de multar a los locales que exceden, noche tras noche, los horarios de cierre establecidos. Una situación que provoca numerosas consultas de las administraciones municipales a la Xunta por este motivo y no menos recursos judiciales de los establecimientos que son multados.

Asimismo, el caos legislativo provoca un retraso en la tramitación de las sanciones, que aún así se siguen imponiendo ya que el incumplimiento de los horarios sigue siendo frecuente en Vilagarcía. Una zona especialmente conflictiva es la TIR, que acumula buena parte de las sanciones así como las quejas policiales al producirse un mayor número de incidencias relacionadas con la seguridad ciudadana, como peleas, agresiones o altercados.

Los excesos de la movida vilagarciana generan una intensa actividad administrativa. Recientemente se acaban de concluir cinco expedientes que se saldaron con multas que van desde los 300 a los 1.500 euros.

Lo llamativo del asunto es que la mayoría de estos expedientes, cuatro, se arrastraban del año 2015. Dos se resolvieron con sanci0ones de 1.500 euros, uno con 1.200 y otro con 300. El quinto restante, que se incoó en 2016, conllevó una multa de 900 euros para el hostelero infractor.

La actividad sancionadora continúa en marcha porque las infracciones no cesan. En estos momentos hay abiertos en los cajones de Ravella 13 expedientes correspondientes a 2016, de los cuales cuatro están pendientes de alegaciones para resolverse definitivamente.

Además, en los escasos dos meses de año, ya son ocho los expedientes sancionadores que se abrieron a locales vilagarcianos por incumplir los horarios fijados en la licencia de apertura.

Cabe recordar que las sanciones que se imponen a estos locales no son por excesos de unos minutos. Varios de los pubs reincidentes fueron multados por estar abiertos más allá de las ocho de la mañana, cuando el horario de cierre son las cuatro.

A esa hora, los pubs tienen que estar cerrados a cal y canto, con la verja bajada. Sin embargo, la actividad acaba bastante tiempo después.

El conflicto surge precisamente cuando ese desfase sobrepasa los límites y fueron las propias fuerzas de seguridad las que plantearon la necesidad de tomar medidas cautelares.

Y es que el mayor número de horas de actividad en los pubs supone también más tiempo de margen para el consumo de alcohol, lo que puede ir unido a una mayor conflictividad.

La situación ya provocó a mediados del año pasado una renión entre el gobierno local y los hosteleros, entre los que había también representantes de la zona TIR.

Fueron estos últimos los que intentaron conseguir que se declarase la TIR como zona especial de ocio, una figura que les permitiría abrir hasta más tarde. El ejecutivo socialista se negó rotundamente a esta propuesta.

En cualquier caso, el problema sigue repitiéndose y las sanciones se ven paralizadas por cuestiones normativas. En una circular enviada por la Xunta de Galicia a los concellos en febrero del año pasado se insta a recurrir a la normativa autonómica, la Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia, para el régimen sancionador.