La empresa de Praza de España valora subcontratar los trabajos de mejora de la zona

La empresa constructora que, en su día, se hizo cargo del proyecto de reforma y acondicionamiento de la Praza de España y que ahora debe arreglar los desperfectos está estudiando la posibilidad de subcontratar la obra. Así se lo comunicaron responsables de la firma a miembros del gobierno local hace tan solo unas semanas, justo después de que el ejecutivo que preside Alberto Varela les informase sobre los arreglos que hay que realizar en una zona muy castigada y, a la vez, muy céntrica.

Después de que en la Xunta de Goberno Local se adoptase el acuerdo de reclamar a la empresa el arreglo de los desperfectos (la mayor parte de ellos debido a la falta de mantenimiento durante dos años) el ejecutivo remitió a mediados de octubre el proyecto a la adjudicataria. Ahora queda por determinar si esta decidirá acometer con personal propio los trabajos o si bien recurrirá a una tercera empresa.



El aval

Las obras para arreglar los desperfectos de Praza de España serán financiadas con cargo al aval que, en su día, depositó la empresa adjudicataria. Los principales problemas radican, sobre todo, en las zonas verdes y en el sistema de riego que se llevó a cabo en su día y que no responde a las necesidades del entorno. Lo que ocurre desde la realización de estos trabajos es que en los meses de sequía el césped se seca completamente, dado que el sistema de regado planteado inicialmente no ha funcionado. De hecho en el proyecto inicial firmado con la empresa esta, según el Concello, se había comprometido al mantenimiento de toda la zona ajardinada. No fue así. De ahí que ahora haya que arreglarlo.