La escasez de ventas por el buen tiempo obliga al comercio local a buscar ayudas

“La verdad es que está siendo una temporada horrorosa”. Así de contundente se muestra la presidenta de la asociación de comerciantes Zona Aberta, Rocío Louzán, que ya ha recurrido a la Xunta de Galicia para buscar la forma de ayudar a los establecimientos a superar los efectos del buen tiempo, que provocó una caída de ventas sin precedentes en grandes y pequeñas superficies. La respuesta que recibieron en la administración autonómica no es muy esperanzadora. “Están mirando a ver si hay algún resquicio al que nos podamos acoger, pero en principio parece que no”, explica Louzán. La portavoz de los comerciantes incide en que el problema no es baladí. “Tenemos que pagar igual autónomos”, señala. Y es que el buen tiempo provoca que las prendas de nueva colección permanezcan intactas en los escaparates y estanterías de los establecimientos. “Nadie quiere comprarse un abrigo. El único día que hizo un poco de fresco, y ya por la noche, es hoy (por el martes)”, explicó la presidenta de Zona Aberta.

Los comerciantes miran al cielo con esperanza por las lluvias que se anuncian para esta semana. Y es que el buen tiempo afecta tanto a los pequeños establecimientos como a las cadenas. “Esto será bueno para los hosteleros, pero para el resto no y al final no es bueno para nadie”, se queja Louzán.

Y es que la presidenta de Zona Aberta tiene claro que no recuerda una temporada igual. “Como este año nunca. No es habitual”. Por el momento, eso sí, no hubo demasiadas bajas en la asociación. “La gente está aguantando, esperando a las navidades”, explica la portavoz del sector.



“Black Friday”

Y es que los comerciantes esperan que las ventas mejoren durante las campañas especiales que están por venir. La primera es la del “Black Friday”, que se celebra el último fin de semana de noviembre. Una nueva “moda” a la que Louzán tiene reticencias. “Al final te tienes que sumar porque se suma todo el mundo, y desde Zona Aberta algo haremos. Pero no puede ser”, asegura la presidenta de la asociación, que llama a los asociados a una reflexión. “No sé qué es lo que tenemos que hacer, pero algo tendremos que cambiar porque así no vamos bien”, se lamenta Louzán, que está convencida de que hay demasiados descuentos. “Adelantamos las rebajas un montón de tiempo. Mañana (por hoy) abren los centros comerciantes. Nos estamos perjudicando a nosotros mismos”, señala la presidenta de Zona Aberta, que incide en que “al final acostumbramos a la gente a comprar todo en rebajas”. La representante del pequeño y mediano comercio cree que, precisamente, lo que se debe hacer es buscar el efecto contrario, es decir, “mantener los precios y conseguir efectivo para pagar las facturas”. Y es que, además, el sector local no compite en las mismas condiciones. “Las cadenas no rebajan todo, algunas prendas las ponen en nueva colección. Nosotros no podemos hacer eso”.