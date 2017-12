El exalcalde Miguel Pérez despide 22 años de “gratificante” carrera política

El exalcalde Miguel Ángel Pérez García ha renunciado a su acta de concejal tras 22 años de trayectoria política en las filas del Partido Popular meco. La decisión llega por “motivos personales”, como señaló en el escrito registrado ayer en el Concello, pero porque considera que ya es hora de pasar las riendas y dejar paso al proceso de cambio que se ha ido produciendo en el partido; primero en la dirección local, con la elección de Beatriz Castro como presidenta, y ahora en la labor municipal, que le ha dado unos “años gratificantes”.



Frustraciones y satisfacciones

Pérez se despide de la política activa y deja atrás seis años como concejal de la oposición, otros cuatro como edil del gobierno y 12 como orgulloso regidor de O Grove. Años de “luces, muchas, y sombras, probablemente derivadas sobre todo por el PXOM y sus consecuencias”. Como regidor lo intentó dos veces, pero fue imposible, fue “una frustración, no supimos manejarlo”. Sin embargo, considera que toda la vorágine –con pleno convulso incluido– se formó porque “otros tenían otros intereses más allá de los del propio documento”. De hecho, está “satisfecho y tranquilo” con el trabajo realizado durante toda su trayectoria como edil meco.

Una de las espinitas que le queda es no haber conseguido sacar adelante la construcción del Centro de Interpretación da Carpintería de Ribeira (Cicri), que hubiera sido el “colofón” al proyecto de recuperación de las viejas fábricas de salazón en Punta Moreiras para convertirlas en museo; un proyecto este que le hizo “especial ilusión” porque supuso “recuperar el poco patrimonio que, por desgracia teníamos, y sobre todo por su significado, de recuperar la identidad marinera del pueblo, algo que es tan nuestro que, desde el punto de vista turístico, sirve para diferenciarnos, para no ser solo destino de sol, playa y gastronomía”. En las elecciones de 2015 ya no consiguió revalidar la Alcaldía que alcanzó por primera vez en 1999. Ayer recordaba aquella etapa: “O Grove de aquel momento y el de ahora, no tienen nada que ver. Los medios que teníamos eran infinitamente más precarios, basta decir que hoy se maneja un presupuesto de unos 10 millones y de aquella de 700.000 pesetas. Sin embargo, en esos ocho años se transformó, hicimos un gran trabajo”. Así, destacó, entre otras cosas, la mejora del sistema viario y una de “las obras más demandadas: el paseo entre Lordelo y Rons”. Fue reelegido en 2003 y en 2007, un cuatripartito de izquierdas le arrebató el bastón de mando. En 2011 volvió a liderar la lista más votada, pero si mayoría absoluta con lo cual alcanzó un pacto para recuperar la Alcaldía. Ya en 2015 los resultados “no acompañaron” y volvió a ser concejal de la oposición y portavoz del PP en el partido hasta ahora.



Regreso de Fernando Meis

¿Y ahora seguirá vinculado a la política o es una desvinculación total?. “Seguiré vinculado al partido pero desde atrás, es difícil dejarlo de golpe, pero seguiré colaborando en lo que se me pida, aunque hay vida más allá de la política”, respondió el popular.

Su puesto lo ocupará el siguiente en la lista, Fernando Meis, que ya fue concejal con responsabilidades en uno de sus gobiernos. Deberá tomar posesión en un pleno posterior al de renuncia de Pérez y en cuanto a la portavocía, el meco señalaba que esa cuestión la decidirá el partido.