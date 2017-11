La exsecretaria del Pósito demanda al patrón tras falta de acuerdo en el SMAC

La exsecretaria de la Cofradía de Carril presentó ayer formalmente y por vía judicial la demanda contra el patrón mayor, José Luis Villanueva, en la que reclama el despido nulo y en la que alega “vulneración de derechos fundamentales” por parte de la cabeza visible del Pósito carrilexo. La medida la adopta la extrabajadora después de que no se llegase a un acuerdo entre las dos partes en el acto de conciliación fijado para ayer en el SMAC, en Pontevedra. El patrón mayor José Luis Villanueva no se presentó al acto de conciliación pese a estar demandado directamente. Sí lo hizo el gestor de la Cofradía de Carril, que trasmitió a la exsecretaria su voluntad de no llegar a un acuerdo con ella.

Reclamaciones

La exsecretaria reclama el despido nulo y alega que sufrió represalias laboralse por oponerse a determinadas medidas dirigidas y mandadas por el patrón mayor. Fue la Consellería de Traballo, a través del Servizo de Mediación e Arbitraxe (SMAC), la que había citado a las partes para ayer. Sin embargo, al no haber acuerdo, el tema pasa ahora a la vía judicial. En el escrito que la exempleada presentó ante la administración autonómica alegaba que el despido no respondía a criterios de organización del personal, tal y como argumentaron desde la Cofradía.

A mayores la extrabajadora también apunta que el estado de las cuentas de la Cofradía es bueno, y que estas están “saneadas”, de ahí que no existan causas objetivas o económicas para el despido. Es más, la exsecretaria alega en el escrito presentado en su día ante el SMAC (y cuyos argumentos serán similares a los de la denuncia judicial) claramente “represalias” laborales como las causas de un despido que considera nulo. Respecto de las represalias se apunta en el escrito a dos momentos clave: Cuando la Gestora toma las riendas del Pósito tras la dimisión en cadena de varios miembros de la Xunta Xeral y cuando José Luis Villanueva volvió a ganar las elecciones. Es ahí cuando el patrón les ordena verbalmente a las trabajadoras que deben ampliar su horario al margen, dice la denuncia, “del Convenio Colectivo de aplicación en Oficinas y Despachos para la provincia de Pontevedra”. l