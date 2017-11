O Faiado da Memoria regala un libro digital sobre los “maios” por su décimo aniversario

La asociación cultural “O Faiado da Memoria” está preparando la celebración de su décimo aniversario, previsto para 2018. Es por ello que pone a disposición de todos aquellos que lo deseen la descarga libre de la obra “As festas dos maios no concello de Vilagarcía”, en formato digital.

La obra, realizada por el gaitero y etnógrafo vilagarciano, Carlos Rey Cebral, está ya disponible en el enlace www.blogoteca.com/ofaiadodamemoria/index.php?cod=148061.

El libro es una refundación y ampliación de un antiguo trabajo de Carlos Rey que ya fue publicado en el año 2006. En esta ocasión la publicación está dotada de una buena cantidad de fotografías sobre las Festas dos Maios procedentes del archivo de O Faiado da Memoria.

Disponibilidad

No es la primera vez que O Faiado da Memoria pone a disposición de sus seguidores la descarga de alguna obra. De hecho en el blog se puede descargar también los apropósitos de Ricardo Urioste y Román Fernández o también los de Manuel Rey y Juan Buhigas. También bandas sonoras utilizadas en las exposiciones y algún número del conocido como “decano da prensa caballeresca” que fue el Valentín Tribune.

Desde O Faiado señalan que la descarga de la obra de Carlos Rey es “un detalle para todas as persoas que nos veñen seguindo, xa sexa dunha forma pasiva dende as nosas páxinas en internet ou dunha forma activa na serie de actos e actividades que levamos organizando durante estes case dez anos de existencia”.

La actividad de O Faiado da Memoria puede seguirse en www.ofaiadodamemoria.org y su mail de contacto es el damemoria@gmail.com. l