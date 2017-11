Feijóo desvela que Alfonso Gallego será candidato a la Alcaldía en 2019

Hizo falta que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, desembarcase en Vilagarcía para que se diese a conocer oficialmente lo que era ya un secreto a voces: Que Alfonso Gallego será el candidato del PP a la Alcaldía en las municipales de 2019. Gallego mantenía la prudencia sobre este asunto desde que fue nombrado presidente local del partido y ayer el máximo responsable del PP en Galicia lo señalaba como “un home de futuro para unha cidade de futuro” y como el nombre que defenderá las siglas conservadoras en las urnas.

La visita de Feijóo a Vilagarcía llegó ayer en un momento crucial para la agrupación sumida desde hace meses en un proceso de renovación a todos los niveles. “O PP en Vilagarcía iniciou unha nova etapa e alégrome porque queremos un partido que estea permanentemente aberto ao resto da sociedade e por iso temos que ter os ollos e as fiestras abertos para incorporar xente nova”, apuntó Feijóo.

El presidente del PP de Galicia no solo hizo referencia a la renovación en la presidencia local (de Tomás Fole a Alfonso Gallego), sino también de la portavocía municipal que ahora ostenta Elena Suárez.

Con la mirada ya puesta en el año 2019 Feijóo definió esta nueva etapa como de “ilusión e estabilidade” en la que “o alcalde de Vilagarcía sexa un home novo, home que coñece ben a cidade, un home que coñece ben unhas das principais empresas da cidade como é o Porto e que acaba de prometer poñerse ao servizo da xente para que os cidadáns poidan elixir nas municipais”.

El futuro

En su intervención abierta a los medios antes de mantener un encuentro con militantes en la sede del partido Núñez Feijóo señaló que “Vilagarcía segue a ser unha das grandes cidades de Galicia e pensamos que aínda pode ser máis grande e potente”. Apostilló con un “estamos preparados” y definió la figura de Alfonso Gallego como promesa “de futuro”. Alegó en esta misma línea que “os políticos que representan o futuro gañan as eleccións e os que representan o pasado perden as eleccións”. Ironizó con la situación de otras fuerzas políticas matizando que “o que necesitan os cidadáns non son problemas internos, liortas e desavenencias” y recalcó que el PP “mira polos seus cidadáns, non nos miramos a nós mesmos”. l