Feijóo presume de tren y hospital en O Salnés para que sus votantes no se queden en casa

El gordo fue madrugador. La inversión en la ampliación del Hospital do Salnés salió a relucir ayer en el mitin central del PP en Vilagarcía en la primera de las intervenciones. Hablaba el presidente local del partido, Tomás Fole, encargado de romper el hielo ante un salón García estrecho para tanto simpatizante. La misma obra fue recordada y su esfuerzo ensalzado por el aspirante a la reelección, un Alberto Núñez Feijóo que hizo una entrada triunfal ante los suyos mediado el acto. “Acusáronnos de querer privatizar a Sanidade. Máis quirófanos, é privatizar? Fixemos o mellor Hospital do Salnés que houbo nunca”, señaló el líder del PPdeG.

Pero no fue la única lectura en clave local, ni mucho menos. Feijóo afirmó que “Vilagarcía é hoxe unha estación de tren de alta velocidade como Barcelona ou Valencia” y comprometió la apertura de la línea que conectará la capital arousana con Madrid.

No en vano, dijo, “Vilagarcía é a oitava cidade de Galicia e por iso lle corresponden máis servizos”, con lo que puso ejemplos más de inversiones hechas en la comarca en los últimos años, desde reparaciones en colegios a la todavía pendiente apertura del centro de día de San Tomé en Cambados. De la escuela infantil en Vilagarcía, al “abastecemento e saneamento da Ría de Arousa”. Y de las mejoras en la Autovía do Salnés a la inyección de “90 millóns de euros para a internacionalización e modernización de empresas” en la zona.

los mensajes de fondo

A lo largo de las intervenciones hubo varios mensajes estudiadamente recurrentes. El primero, el que quiso situar una mayoría absoluta de los conservadores como única garantía de un ejecutivo “estable e que non tarde en gobernar”, dijo Feijóo. El fantasma del lío de pactos y minorías que pulula desde hace nueve meses en las Cortes en Madrid fue enarbolado como enemigo a batir y Fole supo sacar provecho de un nuevo enfoque en clave local.

A Alberto Varela y a Pedro Sánchez, una y otra vez mentados en el salón García por haber convocado un mitin a la misma hora en los jardines de Ravella, —como quien dice al lado— los acusó el presidente del PP de Vilagarcía de “coincidir en el no”, siendo el PP el “sí”. Fole sacó a relucir el entonces llamado ‘pacto de cidade’ con el que el PP permitió al gobierno socialista en minoría desbloquear los salarios de los cargos ejecutivos y liberados. “El PP, por responsabilidad y generosidad, desatascó que los miembros del gobierno pudieran tener un salario digno”.

Cosa distinta, acusó, sucede ahora en Madrid, cargando contra el líder socialista, responsabilizándolo de impedir la investidura de Rajoy. La candidata a diputada, Marta Rodríguez, insistió en el mensaje, convertido en uno de los hilos conductores: “Non queremos ese bloqueo de España para Galicia”.

El otro leitmotiv fue la movilización, defendido especialmente por Feijóo. El líder popular se levantaba ayer con las últimas encuestas favorables para una tercera mayoría absoluta, pero es consciente de que la autocomplacencia de sus simpatizantes ante estos datos y el hartazgo del electorado por acudir de nuevo a las urnas puede terminar jugando en su contra si los suyos se quedan en casa el 25-S. Por ello, dijo que “o marcador está cero a cero. O que Galicia sexa non vale con dicilo. O que sexa vaise coñecer o domingo que vén”. “Falemos votando”, subrayó.

Rodríguez y Alfonso Rueda, presidente provincial del partido, se repartieron papeles: La primera se encargó de ensalzar la “xestión da crisis” de Feijóo y el segundo utilizó un tono ácido para atacar a “ellos”, el resto de formaciones competidoras. A izquierda y derecha, cargó contra lo que calificó de “populismo” de En Marea, la “paralización de España” del PSOE, el tono de riña constante del BNG y el “desconocimiento” de la candidata de Ciudadanos, “que no sabe ni cuál es el presupuesto de la Xunta”. “No os fieis de C’s”, insistió consciente de que la formación naranja podría erosionar votos de descontentos del PP.

El acto estuvo arropado por la presidenta del Congreso, Ana Pastor; su homóloga en el Parlamento gallego, Pilar Rojo, y decenas de cargos populares, incluyendo alcaldes y portavoces en los ayuntamientos de O Salnés.