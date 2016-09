Fole dice que la dimisión de José Dieste en Ahituvi invalida la nueva ordenanza de terrazas

La dimisión de José Dieste como presidente de la asociación Ahituvi ha servido al Partido Popular para reiterar su oposición a la ordenanza de terrazas aprobada por el Pleno y que se encuentra en periodo de exposición al público.

Un texto que, dice el portavoz del PP, Tomás Fole, ha estado rodeado desde el principio por un “bochornoso y censurable espectáculo” y que se aprovechó de la “profunda crisis abierta en EU”. Pero además, el edil conservador considera que este texto nace sin el “consenso” del sector, un argumento que ve reforzado con la dimisión de Dieste, “un hostelero que a día de hoy no representa a los 50 asociados del colectivo y, mucho menos, al resto de compañeros del sector, que se verán seriamente afectados”.

Una dimisión que, según Fole, “anula la validez de esa nueva ordenanza y tendría que salir del propio gobierno la decisión de comenzar de nuevo, aunque vista su forma de actuar nadie confía ya ni en el rigor, ni en la altura de miras de este alcalde y de sus concejales”, aseguran desde el PP. Para el principal grupo de la oposición, la redacción de la ordenanza de terrazas estuvo caracterizada por la “falta de respeto en el procedimiento, en las formas y en el fondo” hacia los hosteleros que no forman parte de Ahituvi, “que se han tenido que enterar por la prensa de cómo limitarán sus horarios, sus espacios y hasta sus hábitos desde la Alcaldía”.

Además, Fole señala que existe “desconcierto y desconocimiento” en el sector, y que en los últimos días varios hosteleros modificaron sus terrazas. “El incumplimiento de algunos puntos e la normativa actual y la que pretende aprobar el gobierno local puede traducirse en cuantiosas multas para los propietarios, que no saben bien a qué atenerse”, asegura el Partido Popular.