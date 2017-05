Gallego se hace con los mandos del PP y comienza la carrera hacia la Alcaldía

Alfonso Gallego fue elegido presidente del PP de Vilagarcía por aclamación en un acto en el que contó con la presencia del vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, la secretaria de Estado de Economía, Irene Garrido, de los conselleiros Rosa Quintana y Román Rodríguez, de varios cargos autonómicos, locales y de la comarca. En el Salón García dio a conocer la lista que lo acompañará en su nueva andadura, y de la que forman parte, además del grupo municipal y de Marta Rodríguez, otros nombres como Miguel Ángel García, Javier Borrlla, Javier Cambre, Natalia Barreiro, Jorge Patiño, Pipe Carrasco, Lourdes Baños, Juan Andrés Bayón y Raúl Santamaría (ambos de Nuevas Generaciones), Silvana Domínguez, Manuel Méndez, Arantxa Rey, Paula Rodríguez, Álvaro Diz, Sandra García, Begoña Lorda, Mónica Iglesias, Saniel Agrelo, Daniel Agrelo, Beatriz González Loroño y Jesús Pérez Arca.



Todos ellos comienzan ahora el camino hacia la Alcaldía, pues recuperar Ravella es el objetivo que se marcan y, para ello, Gallego anunció la creación de un Comité Electoral, formado por nueve miembros de la ejecutiva, para elaborar la candidatura para las municipales de 2019. Trabajarán en coordinación con un Equipo de Redacción, que se encargará del programa.

Es, junto a las reuniones periódicas con las asociaciones de vecinos de las parroquias y un buzón de sugerencias para afiliados, las propuestas bases del nuevo presidente y su ejecutivo, “un equipo joven, renovado, comprometido con una Vilagarcía mejor y abierto a nuevas incorporaciones”, aseguró González Gallego.



La unión del partido es otra de las metas que se marca el nuevo presidente. Y en principio, el camino no parece fácil. La estampa que arrojaba ayer el Salón García era muy diferente a la que hace siete años se pudo ver en Fexdega. Fue un congreso más tranquilo, pero la masa de afiliados activos con los que contó en su día el Partido Popular de Vilagarcía ya no aparece por los mítines, ni por actos de tanta trascendencia como un cónclave. Los sillones del Salón García, con mucha menos capacidad que la del recinto ferial, no se llenaron hasta la llegada de los altos cargos autonómicos. “Mi sueño es un PP renovado, alegre, con ilusión que recupere la confianza de los vilagarcianos”, confesó Gallego.



Balance

Los encargados de hacer un balance desde el último congreso, en 2010, fueron el presidente saliente, Tomás Fole, y la concejala Rocío Llovo. El primero finalizó su discurso con una versión libre de “La vida sigue igual”, de Julio Iglesias. Llovo hizo de nuevo alusión al bipartito y a su gestión económica. “Cuando llegamos no había ni para bombillas”, aseguró.

Venezuela y el gallo de Manel Navarro se colaron como anécdotas de la jornada. “Se non existisen os partidos, sería unha ditadura como a de Venezuela”, dijo Rosa Quintana. “En política se puede ser serio o hacer como España en Eurovisión”, sentenció Alfonso Rueda . l