Guerra de cifras entre PP y PSOE en las inversiones reales de la Xunta para 2018

Las inversiones previstas por la Xunta en 2018 para O Salnés van a dar que hablar. Ayer mismo socialistas y populares ya no se ponían de acuerdo en la cifra total contemplada en el Proxecto de Lei de Orzamentos, presentado el viernes. El principal problema se encuentra en la falta de concreción de algunas partidas, en las que los concellos beneficiados no aparecen con su nombre. Así, al diputado socialista Julio Torrado la cuenta le sale en cinco millones, una cifra “humillante”; mientras que la parlamentaria popular Marta Rodríguez la eleva a los 16 millones y hace una valoración “positiva” porque “suponen tres millones más que este año”.

Torrado pide un debate público

Torrado retó públicamente al gobierno autonómico o a su partido a medirse con él en un debate público y abierto como “a única maneira de desvelar a realidade” porque “os cidadáns teñen dereito a saber se realmente están as partidas ou non están”. Es más, “se o queren desmentilo só ten que dicir onde están: o código, o volume, a páxina e o lugar onde están”, añadió.

El socialista echa en falta financiación concreta para políticas sociales, de promoción empresarial y económica y para sanidad, para las que “aparecen cero euros”, aseguró. También considera escasos los más de 500.000 euros para actuaciones de saneamientos en A Illa, Vilagarcía y Vilanova pues “dará como moito para un proxecto non moi ambicioso, é papel”, además de “quedar moi lonxe dos 11 millóns prometidos por Agustín Hernández”, hace cuatro años.

La suma del socialista llegó a los cinco millones de euros añadiendo los casi 4,5 millones de Portos para pantalanes en Vilaxoán (700.000 euros) y A Illa (3,6 millones) y aseguró que es una de las cantidades “máis pequenas” de la historia.

Para el vilagarciano el gobierno autonómico es “cicatero e covarde” porque “fala da recuperación da macroeconomía e aumenta o PIB, pero os orzamentos non trasladan a recuperación ás persoas, á economía das familias”.

Por su parte, la popular recalcó que las valoraciones del documento pueden ser “apresuradas” porque se presentó el viernes y defendió que, aunque “no todas las partidas traen el nombre del concello” beneficiado, están ahí. Como ejemplo puso el Plan de Sendas, que contempla 1,1 millones para la comarca, pero aún así se ofreció a reunirse con los alcaldes y presidentes del PP en los concellos salinienses para analizar la previsión económica para 2018 al detalle.

“Sé que no tiene soltura”

Lo que no aceptó Marta Rodríguez fue el guante lanzado por Torrado: “Sé que acaba de entrar –en el Parlamento gallego–y no maneja con soltura esto y estaré encantada de sentarme con él y explicárselo, o puede presentar enmiendas, pero no estoy dispuesta a perder el tiempo en duelos absurdos”, manifestó.

Al contrario que el socialista, la diputada compareció en compañía, junto a compañeros de los municipios salinienes como Alfonso Gallego, el regidor Telmo Martín o Luis Aragunde, y desmenuzó los 16 millones de euros empezando por los 500.000 euros previstos para áreas de laboratorio, rehabilitación, diálisis y consultas ambulatorias del Hospital do Salnés. También recordó que en los últimos años se destinaron 9 millones para su ampliación. Es más, señaló que la cantidad en sanidad ha podido descender en comparación con ejercicios anteriores al ejecutarse esta “inversión muy fuerte y que hoy ya es una realidad”. También enumeró otras previsiones de gasto no contempladas por Torrado como 562.000 euros para obras y programas de deportes, casi toda para O Grove, pero ayer desconocía el destino concreto; otra de 372.000 euros para modernización tecnológica, 325.000 euros para infraestructuras turísticas, 248.000 euros para fomento del reciclaje, 216.000 euros para el plan de emergencias de la presa de Vilagarcía, 110.000 euros para la dotación de mobiliario del centro de día de Cambados y 300.000 euros para el colegio de Vilalonga. “Es un presupuesto con más gasto social, más inversión y menos impuestos y con el objetivo principal de consolidar la recuperación económica y reforzar los servicios sociales”, resumió.