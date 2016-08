Un hombre huye de la Policía por los tejados en Fariña Ferreño y se refugia en un piso

Una espectacular persecución por los tejados levantó ayer una gran expectación en Fariña Ferreño. Fue sobre las ocho de la tarde cuando un individuo se metió en un edificio escapando de la Policía Nacional y saltó hacia la azotea de al lado, mientras varias tejas se desprendían con el impacto.

“Podría haberse matado”, aseguraba Eduardo Campos, un vecino que como muchos otros siguió la huida desde la calle. El individuo se encontraba en busca y captura por lesiones y la Policía Nacional lo localizó en Celso Emilio Ferreiro. Cuando le dio el alto, el joven, que responde al apodo de “el Bicho”, emprendió la carrera y tras golpear el portal del número 20 de Fariña Ferreño se metió en el edificio y escaleras arriba subió hasta el tejado seguido por un agente.

Al llegar ambos arriba, tras pasar por una claraboya, el individuo amenazó con tirarse. Un amplio operativo con varias patrullas de la Policía Local y Nacional trataba de evitar un fatal desenlace. El propio jefe de la Comisaría, Emilio Rodríguez, dirigió las actuaciones.

La Policía Nacional tomó la decisión de bajar para evitar que el hombre se precipitase. El mismo hermano del individuo, que se encontraba abajo, mostró a los agentes su temor de que le pasase algo.

Después, el hombre, que en todo momento aseguró que prefería tirarse a que lo pillase la Policía, saltó de una azotea a la de al lado.

En su camino, reventó la puerta de un trastero y causó otros desperfectos en uno de los edificios, además de entrar en un piso con gente dentro. La Policía subió de nuevo al inmueble cuando un particular comprobó desde otro edificio que ya no había nadie en el tejado.

Sin embargo, los agentes comprobaron todas las zonas comunes y no se encontraron con el individuo, que estaba refugiado en un piso desde el que no respondieron a la Policía cuando llamó al timbre. Por ello, las fuerzas de seguridad abandonaron la zona para preocupación de los vecinos, que temían encontrarse con el individuo por las escaleras. A las once de la noche, volvieron a ver al joven, que salía desde el portal del número 22 de la calle, cuyo cristal reventó con un puñetazo. Los residentes llamaron a la Policía Nacional y una patrulla volvió a desplazar hasta la zona y habló con los testigos. Los vecinos mostraron temor por regresar a sus viviendas.

La de ayer fue una jornada muy movida para la Policía Nacional, que además practicó dos detenciones a ladrones habituales por robos en viviendas. La Policía Local, por su parte, acudió a una vivienda en Agustín Romero después de que se activase, por error, la pulsera de una víctima de violencia de género.