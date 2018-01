El IES Bouza Brey idea una aplicación que permite simular procesos industriales

El departamento de Electrónica e Electricidade del IES Fermín Bouza Brey presentó ayer la aplicación didáctica por la que se hizo, en mayo, con uno de los premios de innovación que convoca la Xunta de Galicia.

Se trata de un proyecto novedoso en cuanto a sus beneficios económicos y de espacio, que tendrá beneficios a medio y largo plazo, ya que permitirá a generaciones posteriores trabajar sobre esta aplicación.

La profesora Uxía Casal, coordinadora del proyecto, definió el resultado como “moi satisfactorio para profesores e alumnos”, y destacó el elevado grado de participación.

Próximas generaciones

Sobre el proyecto en sí, Casal explicó que se trata de “unha aplicación informática orientada ao campo da automatización industrial que está formada por unha serie de procesos industriais que se simulan no PC e poden ser controlados por unha placa Arduino 1”. Una placa de bajo coste que, incidió la docente, “desde o punto de vista económico estamos aforrando moitísimo diñeiro e espacio nas aulas, porque xa non necesitamos material físico, todo está simulado no PC”.

Uno de los participantes en este proyecto es Diego Villaverde, que simuló un sensor para captar la humedad de un invernadero. “A parte principal do traballo é crear maquetas que simulen procesos e a parte gorda do traballo e o software Labview, que nos permite facer unha pantalla na cal simularemos o proceso que desexemos”. En su caso fue un invernadero, mientras que otros compañeros escogieron, por ejemplo, un taladro. Villaverde destacó que el proyecto les aportó “unha maior soltura en programación C e abrir un pouco as nosas expectativas. Nunca traballaramos en Arduino. Para nós é reconfortante facer iso e que alguén que veña detrás poda usalo”, explicó. La aplicación contó con 5.332 euros de la Xunta, a través de los premios concedidos en mayo.