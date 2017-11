El Intecmar cumple 25 años y aspira a acoger el Laboratorio Europeo de Bivalvos

Hace ahora 25 años el departamento de biotoxinas del Intecmar estaba ubicado prácticamente en un galpón. Hoy desde esta infraestructura de Vilaxoán se muestrean, se analizan y se emiten informes pioneros en toda Europa. El cuarto de siglo de un instituto con una actividad referente a nivel mundial fue conmemorado ayer con una jornada de puertas abiertas en la que participaron, entre otros, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, los conselleiros de Mar y de Sanidade y el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela.

El Intecmar es el orgullo, el ojo derecho de la Consellería do Mar, como ayer mismo reconocía la titular de este departamento. Fue Rosa Quintana la que, claramente emocionada, recordó a las “sete persoas que no ano 1992 empezaron a traballar aquí” y que pusieron las bases de un proyecto que ahora es imitado por diferentes países del mundo.

De hecho colocarse en el mapa internacional todavía de forma más acentuada es el objetivo del Intecmar a corto plazo. Tanto el presidente de la Xunta como el alcalde vilagarciano insistieron, en cada una de sus intervenciones, en la importancia de que el centro de investigaciones vilaxoanés se postule para albergar el Laboratorio Europeo de Bivalvos y convertirse así en lo más “top” de la investigación del medio marino y pesquero. Varela destacó que “temos que presentar a mellor candidatura” y definió el día de ayer como “de gran celebración nun pobo cunha gran tradición pesqueira e mariñeira”.

Feijóo por su parte y en este sentido destacó que “se traballamos unidos, se facemos fincapé na coordinación co goberno de España e se somos capaces de explicar o que facemos e a nosa experiencia conseguiremos oficializar a nosa candidatura. El presidente de la Xunta echó mano del poeta cambadés Ramón Cabanillas para destacar la sintonía absoluta de “Galicia co mar” y definió al medio marítimo como “o elemento que foi labrando a nosa historia e a nosa forma de entender a vida”. Eso sí, el presidente aprovechó para echar flores apuntando a que “non hai ningunha rexión como Galicia nin ningunha ría como a de Arousa”.

Feijóo destacó el Intecmar como “un centro que mestura á perfección o coñecemento do pobo e do sector sobre o mar e o coñecemento científico” y destacó el hecho de que sea un referente formativo para estudiantes e investigadores de hasta diez países del mundo.

“O Intecmar leva 25 anos velando pola seguridade alimentaria, pola saúde dos moluscos e polo bo estado das nosas augas, 25 anos sendo a garantía do sector”, destacó el presidente autonómico.

Toda la familia del Intecmar estuvo ayer presente en un acto al que asistieron también los cuatro directores del centro desde su fundación y el primero, Joaquín Mariño. l