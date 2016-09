Invierten 233.000 euros en la sede temporal del ISM mientras se reforma la Casa do Mar

El Instituto Social de la Marina ha adjudicado a la empresa Activa Galicia Estudios y Construcciones la adecuación de un local provisional para los trabajadores de la Casa do Mar, mientras que se ejecutan las obras de reforma que precisan estas instalaciones y que se ejecutarán con un presupuesto que se aproxima a los siete millones de euros, según el Ministerio de Fomento.

Los trabajos han sido contratados por 233.000 euros tras un procedimiento negociado y sin publicidad al que concurrieron un total de tres empresas. Finalmente se ha adjudicado a esta firma de Rodeiro por su oferta económica, así como por la ampliación del plazo de garantía de las instalaciones de climatización por encima de las exigencias mínimas.



jubilados, sin solución

La empresa Activa Galicia deberá adecuar el local elegido, las Galerías Gallego –la antigua sede de la Agencia Tributaria– a las necesidades de trabajo de la plantilla de la dirección provincial del ISM, que funciona en la Casa do Mar. También deberán buscar otra sede los socios del Club de Jubilados y Pensionistas porque la reforma será integral y las obras no pueden compatibilizarse con ningún tipo de actividad. Sin embargo, el Estado no ha dado solución a la entidad que sí ha encontrado en Ravella un aliado, aunque ninguna de las alternativas ofrecidas cumple con sus necesidades y ya anuncian que no abandonarán su sede sin una opción viable.

El traslado de la plantilla se realizará en cuanto posible porque el Ministerio de Fomento quiere iniciar en breve el proyecto en el que invertirá unos siete millones de euros. Fue en 2013 cuando el Estado contrató a una empresa especialista en patología de la edificación para que realizara un estudio sobre la estructura del inmueble y poder conocer así su estado de conservación. El resultado fue revelador. Se detectó un daño estructural severo que aconsejaba, en todo caso, una intervención profunda en el edificio que debería llevarse a cabo en un plazo máximo de cinco años.

Según indicaron fuentes del ministerio hace algunas semanas, la intervención implica descubrir el sistema estructural en su conjunto, eliminando tabiques, falsos techos y acabados.

El proyecto de reforma ya fue entregado por parte del Estado al Concello en donde ya tienen toda la documentación para que puedan tramitarse los permisos pertinentes.



centralización

Una vez que se haya ejecutado, la idea del Instituto Social de la Marina es centralizar en la Casa do Mar todos los servicios que ofrece en Vilagarcía, lo que supondría trasladar las oficinas de la Seguridad Social que actualmente están en San Roque.