El Juzgado avala la decisión de Ravella de ejecutar mejoras en la Casa do Castro

El Juzgado de lo Contencioso ha emitido una sentencia que avala la decisión del gobierno local de Alberto Varela de ordenar la ejecución de mejoras en la Casa do Castro. La sentencia desestima el recurso presentado por Técnicas del Vidrio Transformado S.L., propietaria de las instalaciones, contra la resolución municipal de septiembre de 2015.

Según se emite en la resolución judicial la orden emitida desde la Alcaldía se “axusta á legalidade”. El fallo avala la actuación del Concello al entender que las obras ordenadas “eran, dende o punto de vista técnico, adecuadas para o cumprimento do deber de conservación que a Lei impón aos propietarios”.

El Juzgado entiende que no existió “indefensión” por parte de la empresa dado que a esta se le ofrecieron varios plazos para que ejecutara voluntariamente los trabajos.

Tal y como señalan desde el Concello el juez tampoco aprecia irregularidades en las obras requeridas y las realizadas, dado que los informes periciales y técnicos avalan su idoneidad. El juez recoge que “la edificiación se encuentr en estado de ruína técnica y económica”.

La orden del Concello se emitió después de un procedimiento que se remonta al año 2006 y de varios requerimientos de actuación que nunca fueron acatados de forma voluntaria por parte del propietario del inmueble. Fue en septiembre de 2015 cuando el Concello ordenó a Técnicas del Vidrio Transformado ejecutar las obras de apeo y consolidación. Ravella aportaba junto a esa orden un proyecto de mejora elaborado por un arquitecto de la Oficina Municipal de Rehabilitación, así como los pertinentes permisos de Patrimonio, por tratarse de un edificio catalogado. El recurso de reposición que la sociedad interpuso contra esta orden fue desestimado por el Concello, razón por la cual la empresa recurrió a la vía judicial con la presentación de un contencioso administrativo cuya resolución ha llegado ahora a Ravella.