El libre marisqueo se inicia hoy con temor a la escasez de producto de talla comercial

La campaña de libre marisqueo arranca hoy en la ría de Arousa y este año marcada por un debate abierto por la propia Consellería do Mar, que propone crear un plan específico de tal manera que la gestión de estos bancos pase a manos de las cofradías. Sin embargo, no ha calado entre los patrones que están preocupados porque los muestreos hacen prever una escasez de producto de talla comercial.

Las dudas se despejarán hoy. Por el momento no hay datos de embarcaciones inscritas, pero hay que tener en cuenta que en la ría arousana hay más de 1.100 barcos con autorización para la extracción marisquera y que, por tanto, pueden trabajar en los bancos de libre marisqueo.

Pruebas

La conselleira, Rosa Quintana, expresaba hace unos días su confianza en que la campaña funcione bien a pesar de que los análisis no ofrecen lo mejores datos. Las pruebas realizadas por la Xunta apuntan a que el reclutamiento de berberecho es bueno, de unas 250 toneladas, aunque hará falta todavía un tiempo para que este llegue a la talla requerida para la extracción. Mar también señaló un aumento de masa comercial de la almeja japónica. En el caso de la babosa el reclutamiento que se apunta en los muestreos es menor que en años anteriores. Esta especie presentaba mejores datos hace unos meses, pero aún así la consellería descarta que la bajada se haya debido a una mortandad de molusco.

En cuanto a las cuotas, son las mismas que el año pasado: 15 kilos de berberecho por tripulante y día con un tope de 45 kilos al día; 2 de almeja fina y 6 por barco; 5 de almeja babosa con tope de 15 embarcación; 5 de almeja japónica con 15 de tope por barco; la rubia son 15 kilos con tope de 45 por buque; el reloj son 15 kilos con un límite de 45, la almeja bicuda son 5 kilos con un tope de 15 por barco y el carneiro son 5 kilos con un tope de 15 por embarcación y jornada.