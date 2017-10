La lluvia provoca anegamientos puntuales en calles de la ciudad y carreteras como la Vía Rápida

La comarca de O Salnés registró ayer unas horas de intensa lluvia que provocaron anegamientos puntuales en algunas calles como Rey Daviña o Ramón y Cajal. Sin embargo, no pasaron de provocar alguna molestia a los viandantes que tuvieron que cruzar las bolsas de agua, las cuales también se vieron en la Avenida Rosalía de Castro.

Meteogalicia prevé que las precipitaciones ganen en intensidad en la jornada de hoy, pero el gobierno local ya empezó a revisar ayer algunas zonas de la red de alcantarillado como la de las inmediaciones de Praza España. El objetivo era liberar algún posible atasco que luego pueda desembocar en anegamientos.

El entorno de la plaza de Galicia también suele ser conflictivo, pero no ofreció mayores problemas. Cabe recordar que Ravella lo ha tenido muy en cuenta a la hora de proyectar la humanización y peatonalización de esta zona y de un tramo de la calle Padre Feijóo. Así, entre otras cosas, se contempla la construcción de una especie de acequias que funcionarán a modo de fuentes ornamentales, pero también como aliviaderos en momentos de intensas precipitaciones.

Un total de 26 empresas han presentado ofertas para ejecutar estas obras, que el Concello quiere iniciar lo antes posible. De hecho, la mesa de contratación conoció ayer sus propuestas económicas, siendo la más baja de 150.948 euros y la más alta de algo más de 289.000 euros, ambos sin IVA. El precio de licitación es de 292.000 euros, aproximadamente.

Las bolsas de agua también se registraron en carreteras como el tramo de la Vía Rápida entre Cambados y Vilagarcía. De hecho, algunos conductores tuvieron que circular con precaución en las primeras horas de la mañana.

La mayor preocupación

Con todo, una de las mayores preocupaciones debido a las precipitaciones es por parte del sector del mar, ante la posibilidad de que las cenizas y toda los restos de los incendios de estos días lleguen a los ríos y por tanto al mar.

La propia Consellería do Mar está atenta a la situación ya ha pedido a las Cofradías que identifiquen los bancos susceptibles de sufrir daños, no solo por la posible alteración de los cursos fluviales, sino también por desprendimientos o corrimientos de tierras. Además, una vez que se disponga de la cartografía de la superficie afectada por los fuegos, el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar), “porá en marcha o sistema de información xeográfica para priorizar as actuacións correctoras a aplicar”, explicaron desde el departamento de Rosa Quintana.

Los dos incendios que afectaron estos días a la comarca de O Salnés, el de A Armenteira (Meis) y el de Xiabre (empezó en Saiar, Caldas) y está extinguidos.