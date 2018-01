Luz verde a la musealización del legado de Cabanillas por Pepe Barro

El cuatripartito ha dado luz verde a la propuesta del concejal de Cultura, Víctor Caamaño, de encargar al diseñador Pepe Barro el proyecto para la musealización del espacio de Exposalnés donde se ubicará el legado de Ramón Cabanillas donado al Concello por su familia.

Caamaño anunció su propuesta a finales de septiembre y espera darle un impulso a la iniciativa con el objetivo de poder ejecutar el proyecto de Barro a lo largo de este año. Uno de sus trabajos más recientes ha sido la renovación museística de la Casa Museo de Rosalía de Castro.

Barro, natural de Pontedeume, ya conoce las instalaciones. Visitó Exposalnés el año pasado junto al edil y el catedrático Francisco Fernández Rei, quien ha terminado el trabajo de catalogación de la gran cantidad de material personal de Cabanillas y que inició el experto en su vida y obra, Luis Rei, que falleció hace unos años.

Barro es un profesional independiente al que le gusta tocar todos los géneros e incluso mezclar unos con otros. “En 40 anos de actividade profesional, o conxunto do seu traballo pode entenderse como unha lectura de Galicia que renova os seus sinais de identidade, incorporando as linguaxes do deseño internacional”, según su currículum.



Entre sus creaciones figura la identidad de la Universidade da Coruña, los primeros “cuponazos” de la ONCE, la camiseta de la Selección Galega de Fútbol, la de la Real Academia Galega, la del Culturgal 2017 y suya es también la imagen de Terra de Asorei albariño, una marca de la DO Rías Baixas de viticultores de O Salnés.

Uno de los elementos que seguro llevará la sala es un retrato del “poeta da raza” de joven realizado por Alejandro Cabeza que lo donó al Concello tras conocer la iniciativa y con una única condición, que luzca en este espacio. l