“La mediación y el arbitraje son el futuro de la resolución de conflictos, cada día hay más”

El arousano Carlos Núñez es mediador y uno de los organizadores del I Congreso Internacional de Mediación, Arbitraje y Compliance que entre hoy y el sábado reunirá en Vilagarcía a una veintena de ponentes de primer nivel como el presidente de la Audiencia Nacional. Además ofrece actividades paralelas sobre el tema en el ámbito escolar, policial... Convocado por el Ateneo Internacional, que preside, y la asociación Agame, busca divulgar las nuevas herramientas de resolución de conflictos, más efectivos y eficaces que la justicia ordinaria y con la misma validez legal. “Es el futuro de la resolución de conflictos”, llega a decir Núñez.

¿La mediación vale para todo tipo de conflictos?

Todos son recogidos dentro de la mediación excepto lo que por ley está impedido, aunque no en su totalidad sí en una parte, que es la violencia de género.

¿En O Salnés se registran muchos procedimientos?

El gran problema aquí y en toda Galicia es que hay un gran desconocimiento de que existe esta posibilidad. En los acuerdos que se someten a mediación hay un 94% de cumplimiento y en cambios en sentencias, sobre todo en temas pensiones de hijos o de cumplimientos con el menor, hay muchísimo incumplimiento. Vilagarcía comienza a partir de este año porque en Galicia la mediación intrajudicial recibirá por primera vez una cantidad importante por parte de Xustiza, de 330.000 euros para publicitar el servicio desde los juzgados.

¿Que el propio juez ordene que se acuda a este proceso?

Sí, le llamamos derivar a mediación. Lo que propusimos al Consejo General del Poder Judicial es preparar a los jueces para la nueva justicia, un espacio físico en las sedes y que el juez se de cuenta de que hay temas que es mejor derivarlos a mediación que someterlos a un proceso jurídico porque en los que hay menores, por ejemplo, la legislación no se tiene que cumplir exactamente en todos los casos, la justicia dice siempre lo mismo, pero cada caso es distinto y nosotros somos capaces de ajustarlo.

En la administración de justicia existe la conciliación, ¿qué diferencia hay?

Es lo más parecido, pero prácticamente las partes no hablan, siempre es a través de dos abogados que tratan la presión de si te doy más o menos y deciden por ellas. Aquí las partes han de tomar parte en su conflicto y lo más importante que hacemos es transformar su conducta ante el problema y ahí está la habilidad del mediador; ser imparcial, neutral, no tirar más hacia una parte que otra... Además hay que dar voz a las víctimas. Por ejemplo, a una señora le dan un tirón y esto le supone un problema, un shock, y esto hay que prevenirlo. En la mediación todos estos temas están contemplados. Se está empezando a trabajar en mediación penal en este tipo de delitos por temas menores.

Siempre hay posturas enquistadas. ¿Qué herramientas tiene el mediador para transformar los puntos de vista?

Hay una cosa muy importante que llamos mediación transformativa sistémica. El arma que utilizamos es transformar la visión de la persona relativa al conflicto, tratar que cada uno se ponga en el lugar del otro y ceñirnos al conflicto objeto de la mediación. Ahí reside la calidad del mediador y por eso es muy difícil serlo cuando eres muy jovencito, porque las experiencias de la vida te van enseñando que esto forma parte de la convivencia normal.

Desde la organización refieren todo tipo de ventajas frente a la justicia ordinaria. ¿Sería positivo que fuera obligado pasar por la mediación antes de interponer una denuncia?

Proponemos que sea voluntaria, pero también que las partes asistan a una sesión informativa previa sobre en qué consiste y esto sí alivia la carga judicial. Además, en la mediación si no hay acuerdo no paraliza ningún proceso judicial. En el caso de la justicia hablamos de plazos muy prolongados, costes elevados y un juicio incierto y nosotros, en entre dos y cuatro meses, tenemos solucionado el conflicto. Así no se enquista y además se trata de que se haga el menor daño posible. Esto es el futuro de la resolución de conflictos porque cada día hay más y es imposible gestionarlo a nivel de la judicatura. Además, te descargamos emocionalmente del conflicto, te damos una lluvia de ideas, no imponemos nada y nunca un mediador dice si el acuerdo es justo o no, las partes lo han decidido así.

¿Qué es el Compliance?

Es un plan de cumplimiento; todo el mecanismo que la empresa pone para evitar que su organización entre en conflicto con los 31 delitos contemplados en la reforma de 2010 del Código Penal. Además, si la empresa lo tiene, puede haber una atenuación en el caso de una condena.

¿Cuáles son los requisitos para ser mediador desde el punto de vista formativo y de cualidades personales?

Todos tenemos formación universitaria o de FP2. En mi caso hice un Master por la Universidad de La Rioja y sales con una formación determinada, pero una persona de 23 años, sin ninguna experiencia laboral y de la vida, le costaría mucho entender la posición de las partes. La experiencia es un gran punto a favor y sobre todo la capacidad de empatía que tenga el mediador para lograr que el acuerdo se lleve adelante, y esto es innato.