El nuevo helipuerto pasa con nota la prueba del 061 y se sitúa entre los mejores de Galicia

Entre cuatro y cinco minutos se ganarán en los traslados sanitarios con el nuevo helipuerto del Hospital do Salnés. Un simulacro técnico puso ayer a prueba la pista –cedida por el Concello de Vilanova a escasos metros del centro de Ande– y lo superó con éxito. Además la superficie, en el polígono de Baión, mejora la seguridad en los aterrizajes debido a que está en una explanada de 22.000 metros cuadrados. De hecho, el director de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, José Antonio Iglesias, lo situó entre los mejores de Galicia, “sino es el mejor”.

Las instalaciones fueron testadas ante la presencia de autoridades y técnicos, simulando el traslado urgente de un paciente accidentado para ser atendido en el Hospital do Salnés. También estuvieron presentes técnicos sanitarios del servicio de ambulancias del 061, exigiendo, una vez más, una ambulancia medicalizada para la comarca durante todo el año. Eso gritaban en sus consignas y se podía leer en la pancarta desplegada junto al representante del sindicato CIG Anxo Lúa. Sin embargo, el director de Asistencia Sanitaria del Sergas, Jorge Aboal, insistió en lo dicho por la Xunta para negarla: “En estos momentos no se justifica con los números y las necesidades asistenciales actuales”. Los empleados lo contradijeron después, argumentando que un informe de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes) dice lo contrario, teniendo en cuenta la población saliniense.

Para el 061 esta nueva helisuperficie es “fundamental” porque reduce “bastante el tiempo de traslado”, en entre “cuatro y cinco minutos menos” con respecto a la anterior, en la TIR, según Iglesias. De hecho, la diferencia podría ser mayor porque había que cruzar todo el centro de Vilagarcía.El director de Urxencias también indicó que las dos naves del 061 realizan unos 730 servicios al año y que el ejercicio pasado hicieron “no muchos” en la comarca (21), y que en 2014 fueron 15.

También visionaron el simulacro el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, y otros ediles, y el gerente del Sergas, Antonio Fernández-Campa. n