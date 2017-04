Padres y niños de A Escardia reclaman más profesores con una masiva protesta

La primera protesta organizada por la ANPA de A Escardia fue todo un éxito y congregó a más de dos centenares de personas. Padres y niños, todas a una, se concentraron a las puertas del colegio para reclamar más profesores de apoyo ante las circunstancias singulares que se dan en el centro. “En nuestro cole hay muchos niños con necesidades especiales, algo con lo que estamos de acuerdo, pero para lo que se necesitan más profesores. Precisamente en eso consiste la inclusión”, explica la presidenta de la ANPA, Tania Barral, que fue la encargada de leer un comunicado a las puertas del centro..

Lo hizo rodeada de padres y de niños, ya que los alumnos entraron algo más tarde también en señal de protesta. Algo más de media hora de retraso para acudir a clase como medida de presión pero también educativa. “Que sepan por lo que estamos luchando”, señaló Barral..

Sin respuesta de la Xunta

Una de las quejas de A Escardia no difiere mucho de las que ya se han escuchado en otros centros: La falta de profesionales a tiempo completo. Es el caso de la orientadora, que está solo algunos días.

Las peticiones que los padres presentaron ya ante la Consellería de Educación pasan por una orientadora a tiempo completo y estable, profesorado especialista de pedagogía terapéutica para dar respuesta a las necesidades de apoyo educativo del alumnado y llevar a cabo un desdoble de un grupo de etapa primaria..

En cuanto a este última medida, Barral explica que ya se llevó a cabo el año pasado en un aula “y funcionó de maravilla”. La clase en cuestión para la que piden el desdoble cuenta con 25 alumnos, justo el tope que establece la administración autonómica..

Los padres de una de las clases de Infantil afectada por la falta de profesorado de apoyo presentaron un escrito ante Educación a principios de diciembre de 2016, pero todavía están esperando respuesta.

“Ante esta realidade e a falta de resposta ás nosas demandas, sentímonos obrigados a poñér en coñecemento da Consellería de Educación o noso malestar e a necesidade dunha solución inmediata”, aseguran los padres en un comunicado.

“Queremos que se agilice cuanto antes la respuesta”, señala Barral. La de ayer fue la primera protesta de los padres de A Escardia y el éxito fue bastante elevado.

Una evaluación técnica

Precisamente si escogieron el día de ayer para realizar la concentración, que se llevó a cabo a las puertas del centro, fue porque hoy está previsto que llegue al centro un equipo de evaluación de la administración autonómica, para hacer un informe sobre el funcionamiento de las aulas..

La falta de profesores de apoyo ya motivó varias reuniones de los padres, que consideran que en estas circunstancias no se está ofreciendo a los pequeños “unha ensinanza digna e de calidade”.

La demanda pasa, y así lo señalan en el escrito que enviaron a la Xunta de Galicia, porque las medidas para reforzar el equipo docente se adopten ya para este curso y tengan continuidad en el siguiente.

“Inclusión significa recursos”, explican los padres, que ayer se movilizaron en masa con pancartas y carteles que hacían especial hincapié en los alumnos con necesidades especiales y en la situación en que se encuentran por la falta de profesores de apoyo.

Otros casos similares

No es la primera vez que padres de colegios de Vilagarcía llevan a cabo protestas para reclamar una mayor inversión y atención por parte de la administración autonómica y, en concreto, de la Consellería de Educación.

En O Piñeiriño las movilizaciones llegaron a finales del curso pasado, tras tener conocimiento por parte de Inspección de que se iba a suprimir un nuevo grupo en Infantil y se mantenía otro sin desdoblar.

Los padres comenzaron entonces una serie de protestas que lograron el apoyo de los grupos políticos y que traspasaron las fronteras del centro para llegar a una gran concentración en la Praza de Galicia.

Una medida de fuerza que hizo que la administración autonómica diese marcha atrás en su intención de suprimir un grupo. Asimismo, reforzó el equipo de profesores en el centro situado en Fontecarmoa, al enviar otro docente de apoyo.

En cuanto al colegio Rosalía de Castro, en Carril, comenzó el presente curso escolar con protestas debido a la falta de autobús de retorno. Un transporte que los padres con niños lejos del centro reclaman para que no se tengan que quedar en el comedor escolar.

Ante esta petición, la Xunta decidió ampliar el número de plazas en el comedor pero creando un doble turno, lo que obligaba a niños muy pequeños a esperar todavía cuarenta minutos más para comer, tras cinco horas de clase, y que impulsó un motín, con protestas a base de bocatas.

La Xunta retiró el doble turno y amplió las instalaciones del comedor escolar. La batalla que siguen librando los padres es la del autobús de retorno.