Una pareja rusa elige el Pazo de Rubiáns para una pedida de mano con esencia gallega

El amor no entiende de fronteras ni tampoco de culturas. Al menos eso es lo que debió pensar una pareja rusa que optó por celebrar su “pedida de mano” en las dependencias del Pazo de Rubiáns.

Los novios conocieron el encanto de este espacio y de sus jardines de excelencia gracias a las propuestas de la Mancomunidade do Salnés, que lleva años gestionando el intercambio turístico con el país ruso, en donde el poder adquisitivo para los viajes de primer nivel es un plus.

La ceremonia de pedida de mano empezó ayer al mediodía con una visita guiada por los jardines del Pazo vilagarciano en la que participaron familiares y amigos de los novios, además de ellos mismos. Fue al filo de las tres y media de la tarde cuando, coincidiendo con la comida, el novio hincó la rodilla para pedir matrimonio a su pareja. Un momento que, lejos de lo ruso, tuvo una esencia totalmente gallega. La música de las gaitas y de los tamboriles fue el escenario perfecto para plasmar el amor de la pareja y la gastronomía puramente de la tierra, en la que no faltó el pulpo, fue otro de los encantos de la ceremonia.

Por supuesto en la “pedida” no faltó el anillo y un toque más natural cuando los novios adornaron sus cabezas con coronas de flores.

Una agencia que colabora con la Mancomunidade do Salnés para la atracción del turismo ruso fue la encargada de organizar una propuesta “romántica” que no entendió de diferencias y en la que el amor fue el protagonista. l