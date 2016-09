El Pazo de Rubiáns retoma la declaración BIC de sus jardines iniciada hace 36 años

Los jardines del Pazo de Rubiáns serán “muy pronto” un Bien de Interés Cultural (BIC). Así lo indica el ingeniero agrónomo Guillermo Hermo que dirige el proyecto turístico y enológico de la ilustre finca vilagarciana. Y es que la propiedad ha retomado los trámites para su declaración. Hubo un primer intento hace ya 36 años, pero el expediente caducó.

Hermo explica que quizás no se impulsó con suficiente fuerza y acabó cayendo en el olvido sin concluirse. Sin embargo, en esta ocasión, tanto la propiedad como el Concello, quieren llegar hasta el final y se han puesto manos a la obra para retomar el trámite.

Según el ingeniero, cuentan con la “total colaboración” del ejecutivo de Alberto Varela, encargado, como administración local, de dar curso a este tipo de procedimiento para la declaración BIC de los jardines.

De momento, la catalogación se busca para esta parte de la finca, pero los dueños no descartan tratar de extenderla al pazo de seis siglos de antigüedad y un gran ejemplo de casa solariega típica de Galicia, aunque con el paso de los años ha ido sufriendo algunas modificaciones y reparaciones. Sin embargo, Hermo indica que es “más complicado” y de momento no se tramitará.

La declaración BIC de la finca supondrá otorgar a estos jardines la máxima protección contemplada en la legislación existente, en cuanto a patrimonio cultural. En ellos existe una prestigiosa ruta de la camelia que cada año atrae a miles de aficionados al cultivo y admiración de esta flor.

De hecho es Jardín de Excelencia Internacional de la Camelia gracias a los más de 4.000 ejemplares que posee. También destacan la majestuosidad de otras especies de secuoyas, magnolios, fresnos, robles, etc. Y sus parterres de estilo francés, que han maravillado a personalidades como el científico inglés Stephen Hawking, que hace poco menos de un año se sumó a la lista de ilustres visitantes del Pazo de Rubiáns.



valor botánico

Desde la propiedad relatan que el “alma de la finca” que, en sus 70 hectáreas también posee un importante viñedo de albariño, es Paloma, actual Señora de Rubianes y Marquesa de Aranda, viuda de Don Gonzalo Ozores de Urcola, por su “modelo de compromiso y responsabilidad con el patrimonio que le ha tocado cuidar y custodiar”. Es más, la destacan como la protagonista de la recuperación de la propiedad, junto a su esposo, y sobre todo tras los incendios de 2006. “Su devoción por el jardín histórico y su amor por este patrimonio han hecho que haya convertido la propiedad en ejemplo y referencia en la comunidad gallega en el ámbito botánico, arquitectónico y vitivinícola”, añaden.