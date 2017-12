Una pelea entre hermanas acaba con un coche incendiado en A Lomba

Los problemas entre dos hermanas acabó en la madrugada de ayer con un Toyota Yaris incendiado en A Lomba. El fuego fue sofocado por miembros de la Policía Local que llegaron primero al punto y comprobaron que el coche tenía una ventanilla rota.

Fue entonces y una vez extinguido el fuego con un extintor cuando se percataron de que en el interior, concretamente en la parte trasera, se encontraba un artefacto incendiario y que el fuego había sido provocado. La propietaria del coche presentó denuncia en la Policía Nacional que abrió diligencias e investiga el caso.

Hasta el lugar también se desplazaron efectivos de Emerxencias de Vilagarcía y los Bomberos de Vilagarcía, pero no hizo falta su intervención.

No fue el único suceso con fuego registrado en la jornada de ayer. En torno a las 13 horas, el propietario de una vivienda de la calle José Viqueira Barrio daba la alerta por un incendio. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Emerxencias con una bomba urbana ligera, pero al llegar al lugar comprobaron que el propietario de la casa ya había extinguido el fuego, que se originó, presuntamente, por la acumulación de ollín dentro de un tubo de salida de gases de una estufa. La instalación cogió una gran temperatura y empezó a calentar la madera que había a su alrededor antes de su salida al exterior.

Los efectivos de Emerxencias comprobaron que no existiesen puntos calientes y que la temperatura de los objetos iba descendiendo, por lo que a los treintaminutos se dio por terminada la intervención.

Hasta el lugar también se desplazaron los Bomberos y la Policía Local.

Fallecido en Moreira Casal

Los Bomberos de Vilagarcía también tuvieron que intervenir en torno a las 15 horas de ayer en la apertura de una vivienda en el numero 1 de la calle Moreira Casal al no conseguir que el propietario abriese la puerta.

Alertados por la familia, la Policía Nacional y la Policía Local junto con los Bomberos acudieron a la vivienda y una vez dentro comprobaron que el propietario se encontraba en el interior y había fallecido. Fuentes de la investigación. apuntan a que las causas de la muerte apuntan a que son naturales.

Por otro la do, cabe recordar que el dispositivo especial para la campaña de vialidad invernal, cuenta en la provincia de Pontevedra con un total de 14 camiones quitanieves, 2.350 toneladas de sal y 162.000 litros de salmuera.Los medios que se utilizarán en las carreteras estatales son 10 camiones quitanieves, 1.975 toneladas de sal y 89.000 litros de salmuera; y en las autopistas de peaje se distribuirán dos quitanieves, 75 toneladas de sal y 40.000 litros de salmuera en la AP-9 y dos quitanieves, 300 toneladas de sal y 33.000 litros de salmuera.