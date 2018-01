La Plataforma pola Sanidade dice que el Sergas “trampea” los datos de listas de espera

Miembros de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Salnés acusaron al Sergas de “trampear” los datos referentes a la lista de espera de la área sanitaria de la comarca arousana. “Os datos que ofrecen teñen trampa, porque só se contabilizan as primeiras consultas e non as sucesivas que é donde está a verdadeira espera”, señalan desde el colectivo. Estas críticas las realizaron desde la Plataforma durante el reparto de folletos informativos en la Praza de Galicia para animar a la ciudadanía de O Salnés a asistir a la gran manifestación prevista para el próximo domingo día 4 en Santiago.

De hecho confirmaron que habrá autobuses gratuitos desde diferentes puntos de la comarca para asistir a la protesta con la única condición de que hay que apuntarse previamente. Serán desde Vilagarcía ( 986 50 20 00-98650 53 23- 986 50 29 57); desde Cambados (673 53 01 47), Vilanova (630 02 91 56) y A Illa (600 44 42 31).

Falta de personal

Representantes de la Plataforma recordaban que, aunque las actuales instalaciones del centro de Ande son muy modernas, “non hai persoal suficiente”. Pusieron como ejemplo el Hospital de Día alegando que “son instalacións de última xeración, é certo, pero nestes momentos só se está usando para practicarlle ás embarazadas a proba O´Sullivan cando a pretensión era outra moi distinta”. Aseguran que pasa lo mismo con otros espacios como el de los quirófanos. “Nestes momentos funcionan catro de cinco. É obvio que por moitas instalacións que teñamos se non hai persoal non sirven de nada”, indican.

Al reparto de folletos en la Praza de Galicia se acercó el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, que advirtió que desde O Salnés “pelexaremos para que esta área sanitaria teña capacidade de poder decidir nas súas necesidades” y que “non imos consentir que o Hospital pase a ser un ambulatorio”. l