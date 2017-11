El Pleno apoya sin fisuras la lucha de Vilaxoán por lograr un médico estable

Unanimidad de todos los grupos políticos de Vilagarcía a la hora de apoyar la presencia de un médico estable en el consultorio de Vilaxoán. Vecinos de esta localidad, con Xoán Mariño como portavoz, acudieron a Ravella para defender un derecho que “temos dende hai 123 anos” y que afecta “a xente maior e xente non tan maior que necesita dunha atención de calidade, non como a que se está aportando”. Y es que la opción que ha puesto el Sergas sobre la mesa, la de que la sustitución sea por días, no convence a los principales afectados. “Pídovos por favor un frente común porque non podemos deixar que os veciños de Vilaxoán queden na estacada. O que nos ofrecen non está á altura”, explicó Mariño.

Los grupos políticos presentes en la Corporación vilagarciana respondieron con contundencia a la llamada de auxilio de los vilaxoaneses apoyando la moción presentada por el BNG. Su portavoz, Xabier Ríos, dirigió las culpas al gobierno del PP “polos recortes que se fixeron en materia de sanidade” y enumeró otros ejemplos a mayores del vivido en el consultorio de Vilaxoán como “a situación do centro de saúde de San Roque ou os recortes que se están a vivir no Hospital Comarcal”.

Por su parte el portavoz de Somos Maioría, Gaspar González Somoza, manifestó que “estamos a favor de calquera loita pola sanidade pública de calidade porque non é unha cuestión de cores nin de siglas, senón de lóxica”. Desde Esquerda Unida el edil Jesús López incidió en que “a sanidade sempre ten que implicar calidade e nós cremos nese modelo e por iso o defendemos”, a lo que añadió que “aínda hai esperanza cando un pobo se levanta contra unha decisión totalmente inxustificada”.



Apoyo conservador

Eran las palabras del grupo municipal del Partido Popular las más esperadas en la sesión de ayer, dado el posicionamiento que en este tema tiene la administración autonómica gobernada por las mismas siglas. La portavoz, Elena Suárez, aclaró en el primer segundo que “este partido va a votar a favor de la moción”. Eso sí, con la única salvedad de no apoyar uno de los puntos del texto presentado que hacía referencia al apoyo a la manifestación del próximo domingo hasta el Hospital. Por lo demás Suárez se dirigió a los vecinos de Vilaxoán presentes alegando que “nos une la defensa del consultorio y la de un facultativo que os atienda en las condiciones que merecéis”. A mayores manifestó que “tenéis que tener la información necesaria sobre cuando va a haber consulta y cuando no”. Eso sí, la conservadora crispó a los presentes cuando apuntó que “me fío del gerente provincial cuando dice que no hay médicos de familia”.

El gobierno fue el último en intervenir en el punto de día de más peso local del orden del día. El alcalde, Alberto Varela, criticó al PP de la Xunta por la situación. “Alguén ten que ter a culpa disto e será quen está gobernando” y mostró su apoyo a las demandas vecinales al mismo tiempo que recordó “outras demandas en materia de sanidade que temos neste concello como pode ser o centro de saúde ou o propio ambulatorio de San Roque”. Terminó su intervención con un “que se preparen os da Xunta que deron coa xente de Vilaxoán”, lo que recibió los aplausos de los presentes y un “se temos que ir alá, iremos”.