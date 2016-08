Portos estudia el método de concesión para permitir el “museo flotante” de Portonovo

Portos de Galicia se encuentra a la espera de las conclusiones de un informe jurídico para decidir si la lámina de agua solicitada por Amigos da Dorna de Portonovo para su “museo flotante” se asignará en régimen de concesión o de autorización.

Si bien fuentes dependientes de la Consellería do Mar no dudan en asegurar que esta petición saldrá adelante, pero explican que al no haber un criterio único para la tipología de la cesión se ha decidido encargar este estudio jurídico que determinará cual es la forma más idónea de ejecutar esta concesión. De ahí que la puesta en marcha del proyecto del colectivo se retrase más de lo deseado.

Amigos da Dorna estudia llevar su “museo flotante” en un módulo de 12 metros en uno de los pantalanes de O Chasco y la instalación de cinco fingers bajo el régimen de una autorización de tres años prorrogables.

El proyecto de Amigos da Dorna va más allá de la actividad en el puerto. El colectivo quiere organizar visitas guiadas a las embarcaciones, especialmente en colaboración con los centros educativos del municipio para que los niños conozcan esta parte de la historia de sus antepasados que generalmente no se puede enseñar en las aulas. Y es que la idea es reunir diez barcos históricos ya existentes para que vecinos y visitantes puedan conocer de primera mano sus características, e incluso navegar en ellas. Y es que pese a que hace unos días, el BNG a través de su diputado Daniel Rodas exponía que llevaría el retraso del proyecto al Parlamento, todo parece indicar que por problema de plazos y la proximidad de las elecciones, la pregunta no se llegará a debatir en la cámara gallega.

El proyecto deberá esperar por tanto el resultado del informe jurídico para llevar a cabo lo que Amigos da Dorna ha denominado “museo flotante”.

Sin embargo, parece que la paciencia después de cuatro años de diálogo con las distintas administraciones se ha agotado. La asociación se está preparando para acudir a los tribunales para reclamar por vía judicial “un dereito que se nos nega sen xustificación” y acusa a José Juan Durán de “estar perxudicando a Portonovo por razóns que teñen que ver coa súa antipatía persoal e política cara os colectivos sociais da vila”.

Desde Portos de Galicia inciden en que continúan trabajando en la concesión de este espacio y insisten en que será a partir del informe jurídico cuando se decida la fórmula apropiada para este tipo de concesión.

El espacio cuenta con el visto bueno tanto de los representantes de la Cofradía de Pescadores de Portonovo como del Concello de Sanxenxo.