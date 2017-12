Portos prevé contratar el dragado de la rada de Carril antes de terminar 2018

El presidente de Portos de Galicia, José Juan Durán, apuntó que las obras de ejecución del dragado de la rada de Carril serán contratadas a lo largo del último semestre del próximo año 2018. El responsable político aportó esta cifra en el marco de una reunión mantenida ayer en la localidad carrilexa con representantes de la Cofradía y con técnicos del ente autonómico. José Juan Durán reconoció que el dragado es “unha demanda histórica” del sector en Carril y advirtió que los pasos que se están siguiendo “estanse tramitando con toda a celeridade que permite a lexislación vixente”.

Durán incidió que “nestes momentos estamos a piques de contratar a caracterización do fondo mariño para ver a adecuación que teñen coas extraccións que se fagan”.

Aunque con los plazos que José Juan Durán puso sobre la mesa para la contratación de los trabajos de dragado todo parece indicar que este podría iniciarse en 2019, el responsable autonómico quiso ser prudente. “Quero deixar patente a cautela que hai que ter cando son traballos que dependen de varias administracións” y aclaró que “parte importante da tramitación non depende de Portos de Galicia e, polo tanto, tampouco da Consellería do Mar”.

Durán manifestó que el segundo semestre de 2018 es un “prazo razoable” teniendo en cuenta los condicionantes que para esta obra existen a nivel legislativo.

El presidente de Portos indicó que “entendo perfectamente as necesidades que en materia de calado teñen as dársenas de Carril”.

Previo a la ordenación

El dragado es el paso previo y necesario para la reordenación de la flota en las dársenas carrilexas. De hecho el patrón mayor, José Luis Villanueva, volvió a insistirle ayer a José Juan Durán en la importancia de dotar de más espacio la zona para las embarcaciones. “A día de hoxe todos estamos na lista de espera, dado que estamos agolpados e sen espazo suficiente”, apuntó el patrón. José Juan Durán manifestó por su parte que “o proceso de reordenación vai estar vencellado por unha banda á dragaxe, sobre todo á parte da dársena antiga porque hai unha petición expresa da Cofradía para instalar aí uns pantaláns”.

La parte de la reordenación que se pueda ir avanzando, en cuestiones como la identificación de embarcaciones, se hará paralela al dragado. l