El PP fuerza un Pleno con el gobierno dividido para intentar cesar a Charlín

El PP movió ficha ayer en medio de la crisis de gobierno en Cambado planteando una jugada que en términos políticos puede tener recorrido. Los conservadores presentaron por registro una petición para que se celebre un Pleno extraordinario en el que el único punto del orden del día es que la Alcaldía “acorde o cese do concelleiro de Economía e Facenda, Xurxo Charlín Trigo, e deixe sen efecto a súa liberación”.

El planteamiento es hábil desde el punto de vista político porque los populares tienen representación suficiente para obligar a que la sesión se lleve a término, en un plazo no superior a quince días laborables. En caso de que la Alcaldía no la convoque en tiempo, esta quedaría igualmente fijada de forma automática.

Además, la petición llega en un momento de debilidad para el cuatripartito, a la vista de lo acontecido en el último Pleno, donde no hubo unidad de sufragio entre sus grupos. El voto del edil de Pode, José Ramón Abal Varela, permitió al PP sacar mociones adelante por encima de un gobierno que quedó en minoría y que será determinante para decidir qué postura adoptará finalmente el Pleno en lo referente a la continuidad o no de Charlín.

Diferencias en Pode y Somos

Y precisamente, durante toda esta crisis de gobierno, José Ramón Abal fue especialmente duro con Xurxo Charlín, a quien de hecho él acusa de ser el causante último de la situación de división en el tetrapartito, alegando que se extralimita en sus competencias como portavoz municipal invadiendo áreas de otros socios de gobierno.

Casualidad o no, con el ambiente enrarecido por la cuestión de la portavocía, ayer, en una comparecencia pública del gobierno sobre el programa navideño, el teniente de alcalde Víctor Caamaño daba paso al edil de Somos como portavoz municipal y él mismo remitía esta semana el primer comunicado así firmado desde el inicio de esta crisis.

Abal Varela llegó a plantear hace semanas la disyuntiva a la alcaldesa para que eligiera entre su continuidad o la del concejal de Somos y aunque estos días se encuentra fuera y guarda silencio sobre el panorama político, lo cierto es que el PP le ha servido en bandeja el poner al edil de Economía entre las cuerdas en Pleno.

Los argumentos del PP

Los populares justifican este Pleno y la petición de cese para Charlín en la situación económica del Concello, de la que, consideran, hay un “desfase nas contas”. Señalan 821.000 euros en facturas pendientes de pago debido a un “exceso do gasto presupostado”.

Por todo ello, además del Pleno en el que piden el cese del edil de Economía, también requieren al gobierno local el envío de documentación económica para conocer al detalle la situación: Obligaciones, liquidaciones, facturas e informes de Intervención.