El PP propone un plan de actuación urgente para afrontar la época de lluvias

El Partido Popular propone un plan de actuación urgente en el centro de la ciudad y en el rural que contemple la limpieza de canaletas, alcantarillas y desbroce para evitar posibles daños con el inicio de la temporada de lluvias. El PP considera que “a la vista de lo ocurrido esta semana con las primeras precipitaciones en mucho tiempo se constata que Vilagarcía no está preparada para una época de lluvias típicamente gallega”. Y es que, dicen los conservadores, que no hay más que visitar diferentes lugares del municipio para comprobar que se forman bolsas de agua, anegamientos y hasta pequeñas riadas.

La portavoz de la formación, Elena Suárez, señala que el PP canaliza muchas quejas vecinales y que todas se dirigen a denunciar que “Vilagarcía patina cuando caen cuatro gotas porque no se ha hecho el trabajo previo necesario de limpieza”. Para el PP el panorama que se presenta es “desolador” e inciden en que “dado que todavía no han venido las lluvias propias del otoño en Galicia, el PP insta al gobierno local a que acometa un plan global y urgente de actuación en el centro urbano y también en el rural para limpieza de diferentes puntos”. El PP entiende que los vecinos de Vilagarcía “exigen a su gobierno que en lugar de prometer proyectos que nunca llegan inviertan los enormes recursos económicos de los que pueden presumir en obras que realmente le hagan la vida más fácil a los vecinos, aunque no luzcan tanto para la foto, que parece ser el que es el único criterio que sigue actualmente Ravella”.

El PP cree que el gobierno socialista ha tenido “márgen más que suficiente para haber diseñado un plan serio, responsable y previsor “. Recuerdan los conservadores que “la moción de mejoras para la parroquia de Castroagudín que presenta el PP a este Pleno va encaminada precisamente a resolver algunos casos de libro en este sentido”. Argumentan que “la llegada de las primeras lluvias serias nos dan la razón y resaltan la inacción del gobierno durante estos dos largos años de mandato con falta de previsión y trabajos de preparación para la lluvia”. l