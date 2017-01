La primera arousana del año 2017 se llama Alicia y es de Vilanova

Se llama Alicia Torrado Bóveda y es la primera arousana del año 2017. La pequeña, de Vilanova, parecía estar ansiosa por nacer dado que, según las palabras de la propia madre, nació 17 días antes de lo previsto por el equipo médico del Hospital do Salnés. La pequeña Alicia pesó 2,6 kilos y midió 47 centímetros. Es la primera hija de María Bóveda y José Torrado y la séptima nieta de María Jesús, una abuela que ayer mismo se mostraba orgullosa con su pequeña. “No llora nada”, explicaba la madre que reconocía que “no comí las uvas, no me dio tiempo. Ya llevaba unas 24 horas así así y llegué al hospital a las 12.30. La niña nació dos horas después”. Alicia llega con alegría para los padres y también con un permiso de paternidad de un mes para José Torrado. “Sí, yo ya contaba que iba ser un mes porque como nos habían dicho que iba a nacer sobre el 17 de enero. La verdad es que me hubiese dado igual que naciese antes de las campanadas, lo que quería es que todo saliese bien”, explicaba el orgulloso y feliz padre.

Los padres no eran los únicos que quisieron disfrutar de la pequeña Alicia cuando apenas tenía horas de vida. Además de su abuela también la acompañaba en la habitación su prima Andrea. “Es mi prima la pequeña, la más pequeñita de todas”, decía la niña. A lo largo del día la pequeña Alicia recibió la visita de familiares y amigos.

En la comarca de O Barbanza también recibieron ayer a su primer vecino de 2017. Fue Óscar, un pequeño del entorno de la capilla de A Guía, en la parroquia riveirense de Carreira. Sus padres, Verónica Olveira y David Lijó, se comieron las uvas con tranquilidad, pero fue al filo de las cuatro de la mañana cuando la futura mamá empezó a tener contracciones. El pequeño Óscar vería la luz, por parto natural, a las 9.12 minutos de la mañana convirtiéndose en el primogénito de esta orgullosa familia riveirense. El niño pesó tres kilos con 30 gramos y toda la familia se reconocía ayer “muy ilusionada” por la llegada de este nuevo miembro.

Cabe recordar que el primer bebé del año 2016, hace justo doce meses, se hizo mucho de rogar y, de hecho, en el Hospital do Salnés tardaron varios días en recibir al primer saliniense nacido en el centro de Ande.