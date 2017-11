El programa de Calleja sobre Arousa logró 1,6 millones de espectadores

Más de 1, 6 millones de espectadores vieron el programa de Calleja, “Volando Voy”, que destacó los encantos de la Ría de Arousa y, en especial, de A Illa. Así lo dieron a conocer ayer representantes de la Mancomunidade do Salnés que destacaron el “impacto positivo” que la emisión ha tenido en la comarca desde el punto de vista turístico. Fue el responsable de esta área, Gonzalo Pita, el encargado de desgranar los gastos que le supuso a las arcas mancomunadas la grabación del programa. En total 12.907 euros de los cuales 7.845 fueron para alojamiento; 1.973 para manutención; 1.089 para seguridad y 2.000 para gestión y coordinación.

Según Pita el retorno ha sido muchísimo mayor que los gastos. El responsable político destacó que durante la emisión del programa se consiguieron casi 23 millones de visualizaciones en Twitter del hashtag “#volandovoyarousa” y que, de hecho, entre las diez y media y las once y media de la noche de este día el programa fue Trending Topic (tendencia) en redes sociales.

Pita incidió en que ello se ha dejado notar en los perfiles públicos de la Mancomunidade que, en apenas una semana, han conseguido 583 seguidores más.

“Seguimos recollendo froitos e aínda estes días recibimos paquetes de touroperadores alemáns, ingleses e rusos que están moi interesados en comercializar a ruta do Padre Sarmiento”, explicó Pita. Y es que, destaca, “a nosa comarca é única en promoción turística e non podemos baixar a guardia”.

Cesión de imágenes

El gerente de la Mancomunidade, Ramón Guinarte, destacó que lo que se hace con este tipo de colaboraciones es “aprovechar sinerxias” y que, de hecho, las imágenes que se pudieron ver en el programa de Calleja (muchas de ellas desde perspectiva de pájaro) serán cedidas de forma gratuita a la Mancomunidade. “Nós temos un contacto permanente cos touroperadores doutros países que traballan con redes de axencias e iso fainos chegar a moitísima xente. Nós facemos a cesión das imaxes a esas axencias de forma gratuíta e iso fainos ser moito máis competitivos”, explica el gerente.

Del mismo modo desde la Mancomunidade destacaron la firma de convenios con Francia y con Italia que “esperamos que teñan un retorno nun corto espazo de tempo. Optamos pola estratexia de colaboración”. l