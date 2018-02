Propietarios del parque estallan contra la “oportunidade única” del Concello y la tachan de “insulto a la inteligencia”

Todo parece indicar que a la asamblea hoy tanto propietarios del polígono como Concello de Sanxenxo llegarán con las espadas en alto. A apenas unas horas de que el gobierno calificase de “oportunidade única” su propuesta para desatascar el parque empresarial, titulares de parcelas en el ámbito empresarial responden tachando de “insulto a la inteligencia” el plantemiento municipal. “Pretender que en el mes de febrero de 2018, alguien se crea que la responsabilidad por la demora en la ejecución y puesta en marcha del polígono corresponde a los propietarios de sus parcelas es simple y llanamente un insulto a la inteligencia. Estos es lo que afirma el Concello en su nota de prensa, añadiendo en tono intimidatorio, que con el dinero de los vecinos no se pagan desarrollos privados y que el parque se va a tramitar con plena sujección a la legalidad. ¡A buenas horas!”, apuntan, a modo de réplica, en un comunicado.

Creen que el Concello está “ocultando” datos a los vecinos de Sanxenxo para poner a la opinión pública en su contra. Con tal motivo, quieren dejar claros varios aspectos como que la junta de compensación del polígono formada por todos los propietarios y el propio Concello, acordó en su día ceder edificabilidad a una empresa urbanizadora elegida “por todos”: Gesai S.A. perteneciente al grupo Bruesa. A cambio de unas parcelas dicha empresa urbanizadora debería acometer la totalidad de los trabajos comprendidos en el Proyecto de Urbanización, obras que comenzaron en 2006.

También recuerda que en mayo de 2009 se redacta el proyecto de reconocimiento final de las obras de urbanización, no obstante los informes municipales obligados con dicho informe no llegaron a realizarse.

En 2011 el Concello de Sanxenxo y la empresa Gesai S.A., así como en última instancia el Banco Popular, se enzarzaron en una discusión al respecto de si las obras estaban o no terminadas, si debían o no ser recepcionadas, discusión finalizada por el Concello de Sanxenxo mediante la incautación del aval por importe de 2.584.459,11 euros depositados en garantía de la total ejecución de las obras de urbanización. En sus informes, inciden los propietarios, con motivo de la incautación del aval, los técnicos municipales apuntari como “únicas” obras pendientes: la subestación eléctrica y la conexión del saneamiento con las redes exteriores. Pese a que el aval fue incautado en 2011, y con ello el Concello de Sanxenxo asumió en primera persona la responsabilidad de ejecutar subsidiariamente los trabajos necesarios para completar la urbanización, ninguna obra de las mencionadas ha sido ejecutada, y el deterioro del polígono es evidente. “Deben saber los vecinos que no se destinará ni un euro de sus recursos a financiar la finalización de las obras del polígono, dado que para ello se incautó el aval de 2.584.459,11 euros. Si esa cantidad de dinero que fue incorporada a las arcas municipales se hubiera destinado desde 2011 a acometer dichas obras, las mismas estarían concluidas y entregadas”, indican.