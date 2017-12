Protección Civil cumple 25 años como agrupación pionera en la comarca

Protección Civil de Vilagarcía celebró ayer su 25 aniversario con un gran acto que contó con el respaldo de autoridades y ciudadanía y en el que también tuvieron en cuenta la colaboración de otros cuerpos y fuerzas de seguridad.

Fue en la Praza da II República, donde la agrupación estuvo presente durante todo el ejercicio para mostrar su labor, con diversas intervenciones que incluyeron un simulacro de excarcelación por la tarde.

Pero el acto central, que estuvo presidido por el alcalde Alberto Varela, tuvo lugar a las doce y media del mediodía, y comenzó con una entrega de diplomas a los voluntarios en activo. Mención especial y metopa se llevaron los que llevan más de quince años en la agrupación, como Dani Agrelo, David Porto, David Lago y Pablo Barreira y los que superan los 25 de antigüedad, como Ramiro Agrelo, su actual presidente, Francisco Guillán Busto, y uno de sus fundadores, Ángel Benito “Cholo” Dorgambide.

También se llevaron metopas los expresidentes, Gonzalo Berride y Eduardo Martínez, los exalcaldes Javier Gago y Tomás Fole (Enrique León y Dolores García no pudieron asistir) y los exconcejales José Antonio Cora, Alejandro Quintela, Cholo Dorgambide y Emilio Barreiro, que no pudo estar presente pero lo recogió su mujer, Pilar Garrido, que destacó el compromiso de su marido con Protección Civil,.

En lo bueno y en lo malo

El alcalde destacó que la agrupación se puso en marcha en un año histórico, 1992, y que desde entonces “estivo con nós en datas alegres, como as Uvas, a Festa da Auga ou o Combate e en datas difíciles, como o Prestige, as inundacións ou a vaga de lumes”.

Velutina

Una labor que, dijo Varela, les hizo ganar “o cariño da xente” y que los voluntarios continúan realizando con un día a día centrado en la plaga de la avispa velutina. En lo que va de año ya son unos 350 nidos los que retiraron. “Empezó el frío y debería empezar a remitir pero estamos sacando hasta hoy. Además, con el cambio climático, el periodo de descanso es cada vez menor ya que en febrero o marzo ya empezamos a retirar nidos primarios”, explicó Guillán Busto.

En la actualidad 44 voluntarios conforman Protección Civil de Vilagarcía. Una agrupación que empezó con algo más de medio centenar, pero muchos de ellos procedentes de otras localidades, donde se fueron fundando agrupaciones a lo largo y ancho de la comarca de O Salnés que tuvieron la vilagarciana como germen.